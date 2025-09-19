El cruce EURUSD rompe el soporte clave tras el IPC de Francia❗
La inflación francesa se desaceleró más de lo esperado a su nivel más bajo en un año, lo cual es una buena noticia para...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Datos PMI más débiles de China y producción industrial de Japón Los datos de IPC en el punto de mira de los mercados europeos Discursos...
Las acciones asiáticas, lideradas por Hong Kong, cayeron debido al empeoramiento de la actividad industrial en China y las preocupaciones sobre...
En nuestro próximo seminario, vamos a explorar cómo puedes diversificar tus inversiones mediante la inversión en Litio. Con la creciente...
Nvidia supera una capitalización de mercado de $1 billón con nuevos lanzamientos de productos enfocados en el desarrollo de inteligencia...
USDJPY reacciona a una fuerte caída en los rendimientos de Estados Unidos, impulsada por el buen sentimiento hacia la posible aprobación...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) y Ford (F.US) subieron un 2.5% y un 4.5% respectivamente tras el anuncio de la colaboración entre las empresas y...
El Ibex se atasca en los 9.100 puntos La bolsa española fue de más a menos en una jornada que finalizó en negativo por segunda...
El crudo Brent está perdiendo un 4% hoy, lo cual puede estar relacionado con varios factores. Los medios de comunicación estadounidenses...
16:00h CEST- EE. UU., Confianza del consumidor del Conference Board para mayo. Publicado: 102,3.Esperado: 99,1. Anterior: 101.3 Conf. Directorio...
Wall Street gana al inicio de la sesión Nvidia supera el billón de dólares de capitalización; ¡Es la novena...
El índice Nasdaq 100 (US100) sube más del 1% Los mercados financieros en el extranjero están valorando las noticias positivas...
Petróleo Está surgiendo un conflicto potencial entre Arabia Saudita y Rusia dentro de la OPEP+. Rusia quiere mantener el statu quo...
DE30 extiende el impulso correctivo hacia arriba El sentimiento de la eurozona se debilita en términos intermensuales Los mercados...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: El gobernador del BoJ, Ueda, dijo que aún no se...
En esta ocasión vamos a tratar una de las compañías que se ha contagiado del efecto atracción del mercado sobre los valores...
Los inversores estadounidenses regresan de un largo fin de semana tras el festivo del Día de los Caídos. Durante el fin de semana se anunció...
El impulso alcista de los índices chinos definitivamente ha disminuido ya que los datos recientes indicaron que la apertura de la economía...
Los datos preliminares del IPC de España para mayo se publicaron esta mañana a las 9:00h CEST. Las cifras de inflación españolas...
