Calendario económico: IPC preliminar de España, índice del Conference Board
Los mercados europeos se preparan para una apertura ligeramente superior Los inversores del Reino Unido y EE. UU. regresan del festivo por...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron mixtos hoy. S&P/ASX 200 cayó un 0,1 %, los índices de China cotizaron entre un...
La sesión del lunes fue tranquila, lo cual se debió a la ausencia de inversores de Estados Unidos, así como a la falta de operaciones...
La cotización del par USDJPY comenzó la nueva semana con una corrección. Desde un punto de vista técnico en...
Bitcoin reaccionó positivamente a la noticia del aumento del límite de deuda de Estados Unidos. Los mineros de BTC han aumentado recientemente...
Prepara tu semana de trading junto a nuestro equipo de analistas y conoce las perspectivas del mercado. En este seminario, analizamos la situación...
El Nikkei de Japón (JAP225) cotizaba hoy a niveles no vistos desde julio de 1990. Las empresas de semiconductores pesan mucho sobre el índice...
La cotizada de origen australiano con listing en España (BKY.ES) especializada en la minería de uranio se dispara un 25% con la noticia del...
ANZ emitió una recomendación para el par de divisas NZDCAD. El Banco recomienda tomar una posición pendiente larga en el par con...
El fin de semana se alcanzó un acuerdo sobre el techo de la deuda de EE. UU., lo que eliminó una gran fuente de incertidumbre en los mercados....
La negociación de los mercados europeos es mixto El acuerdo sobre el techo de la deuda de EE. UU. no logró desencadenar grandes...
ANZ emitió una recomendación para el par de divisas EURGBP. El banco recomienda tomar una posición pendiente corta en el par en...
Recep Tayyip Erdogan ganó la segunda ronda de las elecciones presidenciales turcas este fin de semana, asegurando una ventaja decente sobre el candidato...
Las negociaciones sobre el techo de deuda continúan condicionando a los mercados, aunque se espera un nuevo acuerdo antes del 1 de junio de cara...
Acuerdo de deuda de EE.UU. alcanzado durante un fin de semana Introducción al “Libro blanco sobre innovación y desarrollo de Web3”...
El calendario macro de hoy está literalmente vacío. Debido al festivo del Día de los Caídos, los mercados en los EE. UU. permanecerán...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron mixtos al comienzo de una nueva semana. Nikkei y Kospi cayeron un 0,12 % y un 1,1 % respectivamente,...
Aquí tienes el resumen semanal donde hacemos un repaso a los mercados y qué debemos tener en cuenta en esta semana. ¡Entra aquí! 👇
Wall Street está ganando impulso al final de la semana. El US500 está operando actualmente un 1.30% más alto en 4,212 puntos, mientras...
