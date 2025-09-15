Resumen de materias primas – Petróleo, gas natural, oro, café (24.06.2025)
Petróleo Repunte de precios: Los precios del petróleo se dispararon al inicio de la última semana de junio, impulsados por...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
Petróleo Repunte de precios: Los precios del petróleo se dispararon al inicio de la última semana de junio, impulsados por...
IPC de Canadá interanual: 1.7 % (Pronóstico: 1.7 %, Anterior: 1.7 %) Mensual: 0.6 % frente al 0.5 % esperado y -0.1 % previo El...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis...
Bitcoin registró un fuerte repunte, recuperándose hasta superar los $105,000 luego de una venta masiva durante el fin de semana que rompió...
El tipo de cambio en Chile inició la jornada con una notable caída, cotizando en torno a los 940 pesos por dólar, en un entorno marcado...
_____ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda...
Actualmente, estamos observando un fuerte repunte en los índices gracias al cese de las acciones militares entre Israel e Irán. El caso mas...
El segundo día de la semana trae consigo un fuerte repunte en los mercados bursátiles europeos y globales. El índice Dax 40 alemán...
El informe IFO de junio refleja una mejora en el sentimiento empresarial en Alemania, destacando una recuperación paulatina de las perspectivas...
Israel informa que ha identificado cohetes lanzados hacia el país desde Irán. Sin embargo, no se ha observado una reacción visible...
Los precios del petróleo crudo han caído más de un 2,5%, acompañados de notables descensos en el oro, un debilitamiento del...
El evento clave del día es el inicio del testimonio de dos días de Jerome Powell ante el Congreso. Powell defenderá la decisión...
El presidente Trump declaró un alto el fuego "completo y total" entre Israel e Irán, poniendo fin a lo que denominó la "guerra...
No hubo una escalada total de la situación en Oriente Medio tras el ataque aéreo de EE. UU. del fin de semana contra la infraestructura...
En los últimos minutos, ha surgido información sobre un posible ataque a la base aérea de Al Udeid en Catar, que ha alojado aeronaves...
Optimismo generalizado en los principales índices de EE. UU. Las acciones de bienes de consumo lideran las alzas Tesla supera...
Estados Unidos – Ventas de Viviendas Existentes en mayo: Dato mensual (MoM): actual +0,8 %; previsión -1,3 %; anterior -0,5 % Dato...
Estados Unidos – Datos de PMI para junio: PMI de Servicios S&P Global: dato actual 53.1; previsión 52.9; anterior 53.7; PMI...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor