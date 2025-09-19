ÚLTIMA HORA: USD sube ligeramente después de las minutas del FOMC
Las actas del FOMC se publicaron hoy a las 8:00 p. m. CEST. Documento relacionado con la reunión del 2 y 3 de mayo de 2023 durante la cual la Fed...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los metales preciosos están retrocediendo hoy debido al aumento de los rendimientos de Estados Unidos, que es el principal impulsor del...
Christopher Waller, miembro de la Fed, hizo algunos comentarios agresivos sobre la política monetaria esta tarde, brindando apoyo al dólar...
El amplio mercado de valores de Estados Unidos está sintiendo dolor hoy, con importantes índices de Wall Street cayendo entre un...
El fabricante de semiconductores de mayor valor del mundo en la actualidad y uno de los principales beneficiarios de la tendencia de la IA, Nvidia (NVDA.US)...
El parón en las negociaciones del techo de deuda de EE.UU. lastran al Ibex35 Jornada negativa en donde las ventas predominaron en todos los mercados....
La Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA) publicó un informe semanal oficial sobre los inventarios de petróleo...
Wall Street inició la sesión de hoy a la baja Actas del FOMC y resultados de NVIDIA en el centro de atención Todavía...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Los precios del oro y la plata se recuperaron modestamente...
DE30 extiende las caídas y se desliza por debajo de los 16.000 puntos. La publicación del índice empresarial alemán...
Las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) celebrada el 2 y 3 de mayo se publicarán hoy a las 20:00h CEST....
La tonelada de cobre (COBRE) se cotiza a la baja más del 1,5 hoy y han caído por debajo de la barrera psicológica...
10:00h CEST, Alemania, índice IFO del Clima de Negocios de mayo. Publicado: 91,7. Esperado 93. Previo 93.6
El sector inmobiliario ha sido uno de los grandes problemas estructurales en España durante las últimas décadas, debido a diversos...
NZDUSD pierde 1.6% y los rendimientos de los bonos caen a mínimos de 6 meses ante la decisión de terminar el ciclo de alzas 🏛 En el mercado...
Las bolsas europeas abren más bajas que ayer El foco está en los datos de Nueva Zelanda y el Reino Unido Actas del FOMC y discursos...
A las 08:00h CEST, conocimos los datos del IPC y el IPP del Reino Unido, que resultaron estar por debajo de las expectativas de los analistas. Inflación...
Las acciones asiáticas experimentaron una ligera caída por segundo día consecutivo, ya que las conversaciones sobre el aumento...
El mercado todavía está reaccionando en gran medida a las noticias sobre el límite de deuda de Estados Unidos. Aún hay...
