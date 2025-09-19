El US500 se retira de los máximos locales. ¿Cómo se ve esto en términos históricos?
El US500 está retrocediendo hoy en medio de la continua incertidumbre sobre el límite de deuda de Estados Unidos. También...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
En este momento, el tema de aumentar el límite de la deuda es el tema principal, no solo en Estados Unidos, sino también a nivel...
Wall Street registra caídas moderadas. Apple anuncia un acuerdo de varios años y varios miles de millones de dólares...
El Ibex35 corrige con los PMI preliminares de mayo Sesión de correcciones en los mercados donde la publicación de los datos preliminares...
En esta intervención de Pablo Gil para Negocios TV, analizamos el mercado financiero actual. "Seguimos en la misma dinámica de...
Estados Unidos, ventas de viviendas nuevas de abril. Real: 683k. Esperado: 665k. Anterior: 683k Estados Unidos, índice de la Fed de Richmond...
EE.UU., índices PMI preliminares de mayo. Manufactura. Real: 48,5. Esperado: 50.0. Anterior: 50.2 Servicios. Real: 55,1. Previsto:...
Petróleo (Brent) Los gestores de activos son los más pesimistas con el petróleo en más de una década (según...
DE30 prorroga los descensos de ayer PMI alemanes: industria en estado deprimido, servicios cada vez más fuertes Morgan Stanley...
Las materias primas se están viendo afectadas hoy, especialmente los metales industriales y preciosos. El fortalecimiento del dólar estadounidense...
El CEO de Nvidia Corporation (NVDA.US), Jensen Huang, declaró recientemente que la IA generativa representa un nuevo "momento iPhone"....
Los preliminares de PMI de mayo fueron destacados en el calendario económico de hoy para la sesión de la mañana europea. Los datos...
Los preliminares de los PMI de mayo de Francia y Alemania se publicaron a las 9:15h CEST y a las 9:30h CEST, respectivamente. Se esperaba que los datos...
Los futuros apuntan a una apertura plana de la sesión europea Flash PMI de mayo de Europa y Estados Unidos Discursos de miembros...
Los índices de Wall Street terminaron al alza ayer: el S&P 500 ganó un 0,02 %, el Nasdaq subió un 0,50 % y el Russell 2000...
Las acciones estadounidenses fluctúan antes de una reunión crucial entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente...
Otro punto clave de los discursos de los miembros de la FED con respecto al actual ciclo de ajuste después del comentario agresivo de Bullard de...
Hoy se dieron a conocer noticias falsas sobre una supuesta explosión en el Pentágono. La noticia resultó ser falsa rápidamente...
Los índices de Wall Street cotizan lateralmente hoy Los mercados esperan la reunión de Biden con McCarthy después de la sesión Los...
