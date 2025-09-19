¡Ogan apoyará a Erdogan en las elecciones presidenciales!
Sinan Ogan, el candidato presidencial turco que quedó tercero en la primera vuelta de las elecciones, ha decidido que apoyará al actual presidente...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Prepara tu semana de trading junto a nuestro equipo de analistas y conoce las perspectivas del mercado. En este seminario, analizamos la situación...
El par EUR/USD ha estado bajo presión durante las últimas semanas; sin embargo, el viernes pasado, los alcistas volvieron a mostrar signos...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Goldman Sachs dice que EE. UU. puede incumplir sus obligaciones...
Morgan Stanley rebaja recomendación para Sartorius Adidas decide revender productos de la marca Yeezy La primera sesión de...
Conocido por su visión agresiva de la política monetaria de EE. UU., el jefe de la Fed de St. Louis. James Bullard indicó hoy que...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas USDJPY. El banco recomienda tomar una posición larga y corta en...
Las acciones del banco regional PacWestBancorp (PACW.US) están ganando casi un 4% antes de la apertura en Wall Street. El motivo de los aumentos...
El USD ganó un poco después de los comentarios agresivos de Neel Kashkari, presidente de la Reserva Federal de Minneapolis. Kashkari dijo...
Las acciones de Micron Technology (MU.US) están perdiendo más del 6% antes de la apertura de la sesión de hoy después de que...
La volatilidad de Bitcoin continúa cayendo, y el precio claramente tiene problemas para superar los $27.000$. La caída continúa desde...
La Unión Europea, en nombre de la Comisión Irlandesa de Protección de Datos, ha impuesto una multa récord de 1.200 millones...
Applus es una empresa multinacional española que se dedica a la inspección, ensayos y certificación. Se especializa en proporcionar...
Ha comenzado una nueva semana y todavía no hay acuerdo sobre el techo de la deuda de EE.UU. Además, los comentarios hechos por demócratas...
El S&P 500 y el Nasdaq 100 alcanzaron máximos anuales impulsados por unos avances en las negociaciones sobre el techo de deuda que se truncaron...
Índices europeos fijados para apertura plana Los miembros del BCE y la Fed dominan el calendario Actas del FOMC el miércoles Los...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron al alza al comienzo de una nueva semana. Nikkei y Kospi ganaron un 0,8%, Nifty 50 agregó...
El Banco Popular de China (PBOC) dejó los tipos de interés sin cambios hoy, en línea con las expectativas del mercado. La tasa de...
No te pierdas el resumen semanal donde hacemos un repaso a los mercados y qué debemos tener en cuenta. ¡Entra aquí! 👇
