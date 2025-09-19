ÚLTIMA HORA: ¡Bullard mantiene su apoyo a nuevas subidas de tipos de interés!
Bullard, de la Reserva Federal de los EE.UU., comentó que apoya más aumentos de los tipos de interés en los EE.UU. y que los tipos...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Bullard, de la Reserva Federal de los EE.UU., comentó que apoya más aumentos de los tipos de interés en los EE.UU. y que los tipos...
Las acciones de la compañía de videojuegos Take Two Interactive (TTWO.US) están ganando casi un 12% después de que la fima...
Las acciones de Netlix (NFLX.US) están ganando más del 4% al comienzo de la sesión de Wall Street de hoy, por haber superado...
FED: los últimos datos no indican una pausa en el actual ciclo de subida de tipos de la Fed Solicitudes de desempleo, Philly FED y datos de...
El líder del Partido Republicano en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, ha anunciado que están en marcha...
16:30 (GMT+2) - Publicación del informe de EIA sobre reservas de gas natural en EEUU Actualmente: +99 billones de pies cúbicos...
Miembro de la Reserva Federal, Lorie Logan, mencionó que los datos de inflación no indican una pausa en el ciclo actual de incremento de...
Datos de ventas de viviendas existentes en Estados Unidos para abril: Actual: 4.28 millones, Esperado: 4.30 millones, Previo: 4.44 millones El...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: El presidente de la Cámara de Representantes de...
Allianz revende su unidad en Rusia Citigroup eleva la recomendación de las acciones de Siemens Energy La sesión de trading...
Índice de Manufactura de la Fed de Filadelfia para mayo: Actual: -10.4 Esperado: -19.8, Anterior: -31.3 Datos de Solicitudes Semanales...
El minorista más grande de Estados Unidos (WMT.US) superó las expectativas de Wall Street tanto en ganancias por acción como en ingresos...
Newmont Mining es la compañía minera de oro más grande del mundo. Newcrest Mining recomienda una oferta de adquisición...
Una de las grandes preguntas que se realiza todo el mundo en quien está comprando Oro y por qué lo están haciendo, en este vídeo...
Los índices europeos están experimentando un repunte al comienzo de la sesión de negociación en efectivo de hoy en el Viejo...
Los datos del mercado laboral australiano para abril fueron publicados durante la sesión de trading asiática hoy y resultaron ser una gran...
Índices europeos listos para abrir al alza Datos de segundo nivel de Estados Unidos, discursos de banqueros centrales Ganancias de Walmart...
Los índices de Wall Street se dispararon ayer debido a la esperanza de que se llegue pronto a un acuerdo sobre el techo de deuda. El sólido...
Los índices de Wall Street cotizaron al alza hoy, impulsados por la esperanza de que pronto se alcance un acuerdo entre republicanos y demócratas...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor