Calendario económico: Los discursos de los banqueros del BCE en el centro de atención.
Los futuros de los principales índices en Europa indican una apertura ligeramente al alza. Lecturas del PIB del primer trimestre en Japón...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los índices de Wall Street operaron a la baja hoy, con el Russell 2000 de pequeñas capitalizaciones cayendo más del 1%, el Dow...
Los comentarios agresivos de varios miembros de la Reserva Federal, así como los datos macroeconómicos mejores de lo esperado de los Estados...
RBC emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
Home Depot (HD.US) inició la sesión de efectivo de hoy en Wall Street a la baja después de informar los resultados del primer trimestre...
Thomas Barkin, jefe de la Reserva Federal de Richmond, así como Loretta Mester de la Reserva Federal de Cleveland, comentaron sobre la política...
Los índices de Wall Street abrieron a la baja hoy. Las ventas minoristas y los datos de producción industrial de EE. UU. superan...
La lectura de la producción industrial de Estados Unidos para abril se publicó hoy a las 2:15 pm BST. Se esperaba que el informe mostrara...
El DE30 lucha por superar el nivel de los 16.000 puntos. Las autoridades rusas han acordado vender los activos de Volkswagen. Infineon...
Los datos de ventas minoristas de EE. UU. para abril fueron un evento macroeconómico clave del día y se publicaron a las 2:30 pm CET. Se...
Canadá, inflación del IPC. Actual: 4,4% interanual. Esperado: 4,1% interanual. Previamente: 4,3% interanual. En términos mensuales:...
Las acciones de la compañía suiza de servicios médicos Sonova (SOON.CH) están cayendo casi un 8% y cayendo por debajo de un...
Petróleo: Estados Unidos informó a principios de semana que planea comprar 3 millones de barriles de petróleo como parte del...
Durante los últimos dos meses, hemos observado un comportamiento de los consumidores bastante débil al analizar los datos de ventas minoristas....
Nagarro es una empresa de servicios de tecnología de la información (TI) que ofrece soluciones y servicios de software personalizados para...
El índice ZEW alemán, que mide el sentimiento entre los inversores alemanes, sorprendió con una lectura mucho más débil...
