Los PMI de EE. UU. caen menos de lo esperado; el EUR/USD sube ligeramente 📈
Estados Unidos – Datos de PMI para junio: PMI de Servicios S&P Global: dato actual 53.1; previsión 52.9; anterior 53.7; PMI...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Las preocupaciones sobre el cierre del Estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio y transporte de petróleo, parecen poco probables de materializarse...
El tipo de cambio USDCLP abrió con fuerza al alza, impulsado por un entorno internacional marcado por un repunte en las tensiones geopolíticas,...
Los mercados bursátiles en Europa están perdiendo terreno este lunes mientras los inversores observan con ansiedad las últimas actualizaciones...
Informe del PMI francés PMI de manufactura Valor: 47,8 Previsión: 50 Dato previo: 49,5 PMI de servicios Valor: 48,7 Previsión:...
El mercado petrolero reacciona de forma moderada tras un fin de semana de fuerte escalada en el conflicto de Oriente Medio. Primero, Estados Unidos lanzó...
Además de la geopolítica, el tema principal de la sesión del lunes en los mercados son los informes del PMI de junio de las principales...
El tema principal del fin de semana y del inicio de la sesión del lunes es el ataque estadounidense a las instalaciones nucleares de Irán...
Las bolsas europeas suben durante la sesión, ya que los inversores reaccionan positivamente a los comentarios de Trump, que sugieren moderación...
El mercado de criptomonedas en general registra avances: Bitcoin ha subido un 1,40% hasta los 106.160 dólares, mientras que la capitalización...
El calendario macroeconómico de hoy es relativamente ligero tras una semana repleta de eventos importantes. La publicación más importante...
Los activos de riesgo subieron ligeramente después de que Trump dijera que tomaría una decisión sobre un posible ataque contra Irán...
Debido al feriado por el Juneteenth, el mercado bursátil estadounidense permaneció cerrado hoy. Los mercados globales siguen lastrados...
Los mercados globales siguen lastrados por el conflicto en Oriente Medio, aunque aún no se ha descontado una guerra a gran escala. La preocupación...
El Banco Nacional Suizo (BNS) ha recortado su tipo de interés de referencia en 25 puntos básicos hasta el 0,00 %, lo que representa su sexto...
Los índices bursátiles europeos siguen bajo presión por las noticias procedentes de Oriente Medio. Los inversores mantienen un sentimiento...
