La lira sin movimientos después unas elecciones turcas no concluyentes
Las elecciones turcas se celebraron el domingo 14 de mayo y los resultados no fueron concluyentes. La conclusión clave es que ningún candidato...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los índices europeos se preparan para abrir al alza Índice de la Fed de Nueva York para mayo a la 1:30 p. m. BST Discursos...
Los índices de Asia-Pacífico cotizan la mayoría al alza hoy. Nikkei gana un 0,7 %, S&P/ASX 200 suma un 0,1 %, Nifty 50 sube...
La apreciación del dólar ejerce presión sobre los mercados, Wall Street pierde al final de la última sesión de negociación...
Ayer, Alphabet (GOOGL.US) lanzó una actualización para su herramienta de IA generativa gratuita llamada Bard, que en realidad es un competidor...
La empresa danesa Torm (TRMDA.DK) es uno de los operadores más grandes del mundo de buques cisterna que transportan productos derivados del petróleo,...
Massachusetts ha emitido una notificación declarando que el reciente informe de solicitudes de desempleo era incorrecto debido a...
Repaso de lo más importante de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación de los movimientos...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: La reunión sobre el techo de la deuda entre el presidente...
DE30 se mantiene por debajo de la barrera de los 16.000 puntos Nordex (NDX1.DE) borra algunas de las pérdidas tras la publicación...
EURNZD es uno de los cruces de divisas G10 que ha experimentado grandes movimientos hasta ahora hoy. El par está operando al alza debido a que el...
Los índices europeos se preparan para abrir al alza Aplazada reunión entre Biden y líderes del Congreso Se espera...
Paquete de datos del Reino Unido para marzo Producción industrial: -2.0% YoY vs -2.9% YoY esperado (-3.1% YoY anterior) Producción...
Los índices de Wall Street cerraron la sesión de ayer a la baja: el S&P 500 cayó un 0,17 %, el Dow Jones bajó un 0,66...
La racha alcista de Wall Street se detiene, con el S&P500 perdiendo un 0,39% frente a una modesta subida del 0,14% para el Nasdaq y una caída...
La compañía fabricante de neumáticos y de renombre en el mundo de los deportes de motor, Goodyear (GT.US), está cotizando...
La presión bajista sobre Bitcoin está aumentando a medida que se acerca la expiración de opciones del viernes. Los bajistas...
El índice del dólar estadounidense (USDIDX) continúa aumentando en medio de las últimas lecturas macro. Las solicitudes superaron...
Las acciones de Disney (DIS.US) están perdiendo casi un 8% hoy después de un informe que decepcionó a los inversores. La razón...
