Apertura Americana: US500 abre a la baja, Disney se desploma después de publicar resultados
Los índices de Wall Street abren con un sentimiento más débil, US100 está cayendo. La inflación del IPP sorprendió...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los inventarios de gas aumentaron 78 bcf, en línea con las expectativas del mercado (aumento anterior de 54 bcf). El aumento está en línea...
El mercado está viendo una buena cantidad de aversión al riesgo, aunque al mismo tiempo los bajistas también regresan en el mercado...
¿Quieres mejorar tus habilidades de inversión y aprovechar la actualidad financiera para generar ganancias? Ven a vernos al evento en...
El DAX/DE30 cae hoy y se acerca al mínimo semanal alcanzado ayer. Fuente: xStation5 W1 Actualmente se está probando el soporte en...
Estados Unidos, inflación IPP de abril. General. Real: 2.3% YoY. Esperado: 2.5% YoY. Anterior: 2,7% interanual Subyacente. Real:...
First Citizens BancShares alcanzó nuevos máximos históricos El banco publicó sus resultados del primer trimestre de 2023...
La reanudación de las operaciones de una importante mina de plata hunde los precios 📉 La plata está cayendo casi un 3% hoy, lo que podría...
DE30: Bayer cae después de la publicación del informe trimestral, Allianz (ALV.DE) planea la recompra de acciones por valor...
La compañía de viajes suborbitales Virgin Galactic (SPCE.US) está ampliando las ganancias en las operaciones de mercado previas a...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Los principales bancos de EE. UU. ven una mayor probabilidad...
Albemarle (ALB.US) es el mayor productor mundial de litio utilizado en automóviles eléctricos. La empresa también brinda servicios...
El Banco de Inglaterra anunció una decisión de política monetaria hoy a las 13:00h CEST. No hubo sorpresas: el BoE subió los...
El Banco de Inglaterra es otro banco central importante que anunciará su decisión sobre tipos este mes, después de la decisión...
La libra esterlina retrocede antes de la decisión sobre tipos del Banco de Inglaterra, programada para las 13:00h CESTde hoy. Los economistas encuestados...
Telefónica ha experimentado un crecimiento en todas sus líneas de negocio, tanto reportado como orgánico, con un crecimiento...
Los índices europeos abrirán ligeramente al alza Se espera que el Banco de Inglaterra entregue un aumento de la tasa de 25...
Los datos de inflación de China se publicaron hoy durante la sesión de negociación asiática. Los datos de inflación...
Los índices de EE. UU. finalizaron la sesión de ayer al alza después de una sesión volátil. S&P 500 ganó...
