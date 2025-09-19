Gráfico del día - EURJPY
El inicio de una nueva semana en los mercados ha sido tranquilo hasta el momento. La lectura de producción industrial alemana peor de lo esperado...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
El inicio de una nueva semana en los mercados ha sido tranquilo hasta el momento. La lectura de producción industrial alemana peor de lo esperado...
La agitación en el sector financiero ha eclipsado la temporada de resultados empresariales y lo que ha podido ser la última subida de la...
Los índices europeos lanzan una nueva semana con pocos cambios Índice Sentix para la zona del euro, inventarios mayoristas...
Los índices de Asia-Pacífico cotizan en su mayoría al alza hoy, posiblemente respondiendo a la excelente sesión de Wall...
Today's NFP reports came in strong - readings beat analysts expectations by a decent margin, wage growth accelerated to 4.4% YoY while unemployment...
PacWest se vendió mucho esta semana, pero durante la última sesión de la semana, ¡las acciones rebotaron desde los mínimos...
Wall Street abre al alza ya que EE. UU. agregó más empleos en abril El mercado laboral de EE. UU. se mantiene fuerte, pero no tanto...
Datos de desempleo de abril publicados Statistics Canada: Tasa de Desempleo: Actual 5%, Esperado: 5.1%, Anteriormente: 5% Cambio de empleo:...
El informe NFP de abril, una publicación macro clave del día, se publicó a la 14:30h CEST. Si bien la decisión del FOMC ya...
El NFP es el dato más importante del mercado y todos los meses, el mercado reacciona de manera diferente. Participa del seminario en vivo y conoce...
Subidas en el DE30 para terminar la semana Atención centrada en los datos del mercado laboral de EE. UU. y Canadá Resultados...
Apple publicó sus resultados el miércoles después del cierre del mercado Ingresos y beneficios mejores de lo esperado Estimaciones...
📣Los datos clave del mercado laboral de EE. UU. se publicarán hoy a la 14:30h CEST Eventos clave como las decisiones de la FED o del BCE ya quedaron...
Impuesto a la banca (373 millones de euros) reduce sus beneficios netos un 30%. Apreciación de sus activos financieros a...
Como es habitual durante el primer viernes de cada mes, los inversores conoceran los datos de empleo de los Estados Unidos y Canadá. Ambos informes...
Apple (AAPL.US) publicó tras el cierre de Wall Street su informe trimestral con un ejercicio mejor de lo esperado impulsado por las ventas de iPhone....
IAG vuelve a registrar beneficio neto positivo desde 2019. Reducción de su deuda en 2 billones de euros interanualmente...
Los mercados bursátiles europeos se preparan para abrir al alza Los datos de las NFP de abril en el punto de mira Los pedidos de...
Los índices de Wall Street terminaron el comercio de ayer a la baja debido a que las renovadas preocupaciones sobre los bancos regionales pesaron...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor