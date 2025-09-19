Resumen diario: El sector bancario en el punto de mira. PacWest, First Horizon y Western Alliance se desploman
Los índices de EE. UU. se negociaron bajo presión hoy, ya que los problemas del sector bancario continúan persistiendo PacWest...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
El oro, así como otros metales preciosos, cotizan al alza hoy. El ORO cotiza un 0,6 % más alto en el día, mientras que la PLATA sube...
Apple (AAPL.US) es la última de las megatecnologías de EE. UU. en informar ganancias para el calendario Q1 2023. El fabricante de iPhone...
Western Alliance (WAL.US) negó el artículo del Financial Times y dijo que es absolutamente falso. Recuerde que el Financial Times informó...
Western Alliance (WAL.US) parece ser otro banco regional que se ha encontrado en problemas tras las recientes turbulencias en el sector bancario estadounidense....
La Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA, por sus siglas en inglés) publicó hoy un informe semanal...
Wall Street abre ligeramente a la baja US2000 cae por debajo de la zona de soporte de 1,750 pts Los bancos regionales de EE. UU. siguen...
Los futuros del DAX/DE30 retroceden desde el máximo anual de esta semana y prueban el mínimo de la semana anterior. Fuente: xStation5 W1 La...
La presidenta del BCE, Christine Large, inició una conferencia de prensa posterior a la reunión a la 14:45h CEST. El BCE decidió ralentizar...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: El oro y la plata están ganando, con el oro cotizando...
Las solicitudes de desempleo en EE. UU. estuvieron por debajo de las expectativas de los analistas. Las solicitudes de desempleo: Publicado: 241.000....
El Banco Central Europeo anunció su decisión de política monetaria hoy a la 14:15h CEST. Como se esperaba, el BCE decidió reducir...
DE30 elimina soporte clave en medio de incertidumbre económica Atención centrada en decisión del BCE Resultados trimestrales...
Informe de reducción de puestos de trabajo de Challenger para abril: Cifra real: 67k frente a los 89,7k anteriores Los datos publicados...
Ya estamos en directo siguiendo la reunión del Banco Central Europeo donde se decidirá cuál será la posible subida de tipos...
¿Reducirá el BCE el ritmo de las subidas de tipos en respuesta a la moderación de la Fed❓ El Banco Central Europeo anunciará...
Índice de precios al productor para la UE de marzo: IPP YoY: 5.9% YoY vs 6.2% YoY esperado (13.2% YoY anteriormente) IPP MoM: -1.6% YoY...
Mañana es el día previsto para que Caixabank publique sus resultados correspondientes al primer trimestre y, tras lo acontecido con BBVA...
Los precios del petróleo, incluidos el Brent y el WTI, cayeron más de un 5% después de la reunión de la FED de ayer sobre los...
