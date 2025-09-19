Calendario económico: decisión de tipos del BCE
Los principales índices de EE.UU. se desplomaron después de la decisión de ayer de subir los tipos de la FED Los mercados europeos...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los principales índices bursátiles asiáticos subieron levemente a pesar del retroceso de ayer en Wall Street tras la decisión...
El FOMC entregó un aumento de la tasa de 25 puntos básicos y la tasa de los fondos federales aumentó a 5.00-5.25%, el nivel...
El FOMC entregó un aumento de la tasa de 25 puntos básicos hoy, colocando la tasa de los fondos federales en el rango de 5.00-5.25%, el nivel...
El FOMC anunció hoy una subida de tipos de 25 puntos básicos, en línea con las expectativas del mercado. Sin embargo, como se temía,...
Como se esperaba ampliamente, el FOMC entregó otra subida de tipos de 25 puntos básicos. La tasa de los fondos federales se incrementó...
El petróleo, así como otras materias primas energéticas, están retrocediendo hoy. Brent y WTI cotizan casi un 4% más...
Advanced Micro Devices (AMD.US), La compañía de semiconductores de EE. UU. cotiza alrededor de un 9% menos hoy después de informar...
Sigue en directo la transmisión y conoce de primera mano la explicación del discurso de Jerome Powell junto a Pablo Gil.
🔽 El USD cae a pesar de los datos sólidos de EE.UU., ya que los inversores ven un posible anuncio de pausa del aumento de tipos. Hoy se han publicado...
Inventarios de petróleo crudo: -1,280 millones (pronóstico -0,5 millones, anterior -5,054 millones) Inventarios de gasolina:...
Publicado: 51,9 (exp.: 51,8; anterior: 51,2) Empleo: 50,8 (exp.: 52,6; ant.: 51,3) Nuevos pedidos: 56,1 (exp.: 57,0; ant.: 52,2) Nuevos...
Los índices intentan recuperarse de la fuerte venta de ayer antes de que la Fed tome la decisión clave Se espera que la Fed suba los...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Los inversores están a la espera de una decisión...
Empleo de ADP en EE. UU.: 296.000 frente a 148 000 previstos y 145 000 anteriores. En la primera reacción, el dólar estadounidense está...
Thomson Reuters IFR emitió una recomendación para el par de divisas AUDUSD. La agencia recomienda tomar una posición larga en el...
El calendario macro de esta mañana estaba básicamente vacío, por lo que era imposible esperar mucha volatilidad en el mercado de valores....
Cuando hablamos de cisnes negros nos referimos a eventos con una mínima probabilidad de ocurrir, pero que en el caso de convertirse en una realidad...
El ORO logró romper la resistencia clave en 2.010,5$ durante la sesión de ayer y salió de la consolidación local, que estuvo...
Los índices europeos intentan recuperarse de las pérdidas de ayer Decisión de tipos del FOMC a las 18:00 GMT Servicios ISM...
