Resumen de la mañana
Los principales índices bursátiles asiáticos terminaron la sesión a la baja después de la caída de ayer en...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los mercados en Europa perdieron terreno hoy debido a una ola de datos macro relativamente débiles. A las 10:00 BST, nos enteramos de los...
AMD (AMD.US) presentará su informe trimestral justo después del cierre de la sesión bursátil en Wall Street. Los analistas...
Como informó CNBC, un grupo liderado por varios funcionarios de alto perfil del Partido Demócrata está pidiendo a la Reserva Federal...
Precios del mercado casi en su totalidad: en un aumento de la tasa de 25 puntos básicos y una pausa posterior Los swaps asumen hasta 2-4 recortes...
Uber Technologies Inc. repuntó hasta un 6,4% a $34,7 el martes, luego de que el gigante tecnológico informara sus ganancias e ingresos del...
Pedidos de bienes duraderos (m/m). Anterior: -1.2% m/m, Pronóstico. 3,2% m/m. Actualmente: 3,2% m/m Pedidos de fábrica (m/m) Anteriormente:...
Los precios del crudo WTI actualmente están perdiendo cerca del 3% y cayendo a sus niveles más bajos desde marzo de 2023. La incertidumbre...
Los inversores esperan JOLTS y lecturas de datos de fábrica Chegg pierde más del 40% en la ola de amenazas ChatGPT El...
Atención enfocada en los resultados trimestrales de BP y HSBC Shop Apotheke sorprende con mejores resultados La sesión...
Hechos: La tendencia principal se mantiene alcista El rebote en el límite inferior de la estructura 1:1 Recomendación: Operación:...
El martes, el índice alemán DAX abrió al alza después de un largo fin de semana debido al Día del Trabajo del lunes....
Datos de inflación de la UEM de abril: Índice Armonizado de Precios al Consumidor YoY: 7.0% versus 6.9% esperado y 6.9% anterior Índice...
El evento clave durante la sesión asiática fue la sorpresiva decisión del Banco de la Reserva de Australia. El RBA decidió...
Datos PMI de países europeos de abril Inflación medida por el IAPC para el área de la UE Pedidos de bienes duraderos...
Las acciones asiáticas se mezclaron el martes, con algunos mercados cerrados o anticipando días festivos. Hasta ahora, los mercados...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Los PMI chinos se publicaron durante el fin de semana y...
ISM avanza en abril JP Morgan gana tras la adquisición de FRB Arista Networks publicará un informe después de las ganancias Tras...
El índice manufacturero ISM sube a 47,1 desde 46,2 en marzo El componente de precios retrocede por encima de 50 El dólar estadounidense...
Después del colapso de SVB y Silvergate en los EE. UU., así como de la adquisición forzosa de Credit Suisse por parte de UBS, ha llegado...
