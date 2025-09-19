Gráfico del día: EURUSD (01.05.2023)
EURUSD experimentó una reversión bastante dramática a fines de 2022 cuando resultó que la crisis energética en Europa...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
El informe ISM sale a la luz hoy La mayoría de los mercados están cerrados por el Día del Trabajo. Las decisiones de la Fed...
El viernes marcó el final de las sesiones de abril y terminó con ganancias sólidas, enviando al DE30 al nivel más alto desde...
La última sesión del mes en Wall Street trae una mejora en el sentimiento, ya que los inversores compran con entusiasmo títulos de...
3 mercados para ver La primera semana de mayo parece ajetreada, especialmente la segunda mitad, ya que a los inversores se les ofrecerán datos...
El par CHFJPY está registrando un aumento de casi el 1,8% hoy después de alcanzar niveles no vistos desde 1979. La dinámica actual...
El optimismo causado por publicaciones previas de resultados en el sectro tecnológico americano se ha visto mermado al conocerse los resultados...
Wall Street abre al alza extendiendo sentimiento positivo Inflación subyacente del PCE por encima de las expectativas UM en línea...
A pesar de los primeros informes de posibles conversaciones para apuntalar el problemático First Republic Bank (FRC.US), los últimos anuncios...
El optimismo causado por los resultados anteriores de las principales acciones tecnológicas se apagó un poco después de la publicación...
La Universidad de Michigan publicó el índice de confianza del consumidor de abril hoy a las 4:00 p. m. CET Datos de la Universidad de...
Repaso de lo más importante de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación de los movimientos...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: El Banco de Japón dejó los tipos de interés...
Los precios de NATGAS aumentaron significativamente en los últimos 20 minutos, sin embargo, no hay evidencia clara de este rápido aumento...
Índice de precios PCE de EE. UU. interanual: 4,2% vs 4,1% previsto y 5,0% anteriormente Índice de precios del PCE de EE. UU. mensual:...
El informe de inflación del IPC avance de Alemania para abril se publicó hoy a la 14:00h CEST. El consenso medio apuntó a una pequeña...
DAX prueba mínimos semanales Atención enfocada en reportes de inflación de Alemania y EE.UU. Covestro gana en la ola de resultados...
📆 PCE de EE. UU. para marzo a la 14:30h CEST El dólar estadounidense es la moneda del G10 con mejor rendimiento a primera hora de la tarde. El...
Revisamos el final del trimestre para nuestras carteras dividendos y acciones españolas. Comentamos los motivos de las caídas de las últimas...
Bank of America emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par...
