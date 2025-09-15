Gráfico del día - EUR/CHF (19.06.2025)
El Banco Nacional Suizo (BNS) ha recortado su tipo de interés de referencia en 25 puntos básicos hasta el 0,00 %, lo que representa su sexto...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
El Banco Nacional Suizo (BNS) ha recortado su tipo de interés de referencia en 25 puntos básicos hasta el 0,00 %, lo que representa su sexto...
__________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda...
Los índices bursátiles europeos siguen bajo presión por las noticias procedentes de Oriente Medio. Los inversores mantienen un sentimiento...
El par de divisas EUR/GBP se mantuvo estable tras la decisión del Banco de Inglaterra de conservar su tasa de interés de referencia en 4.25%,...
El Banco de Inglaterra se unirá a otros bancos centrales europeos anunciando hoy su decisión sobre los tipos de interés. Los mercados...
Las tensiones en Oriente Medio se han intensificado drásticamente a medida que Israel e Irán intercambian ataques directos. El primer ministro...
El Banco de Noruega recortado los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta los 4,25%, una decisión que marca el...
Decisión sobre la tasa de interés del BNS Actual 0,00%. Pronóstico 0,00%. Dato previo de 0,25%. Cotización...
Como hoy es festivo en Estados Unidos y en parte de los mercados europeos, la atención se centra en las dos importantes decisiones sobre tipos de...
Los mercados financieros estadounidenses cierran hoy por la festividad del Juneteenth. Los mercados financieros estadounidenses, incluyendo la Bolsa de...
Los índices estadounidenses cerraron la jornada en terreno negativo tras la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell,...
La Reserva Federal de EE. UU. mantuvo las tasas sin cambios en 4.25 %–4.50 %. A continuación, el presidente Jerome Powell comentó sobre...
La Reserva Federal no sorprendió a los inversores y decidió mantener sin cambios las tasas de interés en 4.25 %–4.50 %. Más...
02:00 PM EST, Estados Unidos - Decisión de la Fed sobre la tasa de interés para diciembre: actual 4.50%; previsión 4.50%;...
__________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda...
El peso chileno abrió la jornada del jueves con una apreciación del 0,6 %, cotizándose en torno a los 927 pesos por dólar,...
El gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, ofreció un discurso cauteloso pero moderadamente optimista, destacando que los avances hacia...
Estados Unidos – Datos de la EIA: Inventarios semanales de destilados de la EIA: actual 0.514M; previo 1.246M; Inventarios de gasolina:...
Mientras los mercados centran su atención en el esperado comunicado de la Reserva Federal esta tarde, la plata ha comenzado a destacarse con fuerza...
Los precios globales del petróleo registraron una fuerte caída después de que Donald Trump afirmara que funcionarios iraníes...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor