ÚLTIMA HORA: DE30 cae tras el mal dato de PIB del primer trimestre de Alemania
El informe Flash del PIB alemán para el primer trimestre de 2023 se publicó hoy a las 10:00h CEST. El informe resultó ser una decepción,...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
EURJPY es uno de los pares que ha visto algunos movimientos salvajes hoy y se espera que permanezca volátil, al menos durante la sesión de...
El informe del PIB para el primer trimestre de 2023, así como los datos preliminares del IPC de abril de España, se publicaron hoy a las...
Los índices europeos se preparan para abrir al alza Datos del PIB e IPC de Europa PCE de EE. UU. para marzo se publicará...
La decisión del Banco de Japón de hoy fue seguida de cerca, ya que fue la primera reunión bajo el nuevo gobernador del BoJ, Ueda,...
Los índices de Wall Street subieron ayer gracias a los sólidos resultados empresariales. El S&P 500 subió un 1,96 % y el Dow...
El PIB del primer trimestre a una tasa anualizada en los EE.UU. es de solo 1,1 % frente a una expectativa de 2,0 % y frente al nivel anterior de 2,6...
El gigante de la industria de tarjetas de pago, Mastercard (MA.US), informó los resultados del primer trimestre que superaron las expectativas de...
Primera decisión del BoJ con un nuevo jefe después de la partida del ultra moderado Kuroda Ueda ha enfatizado repetidamente recientemente...
Wall Street abre al alza tras datos macroeconómicos relativamente peores Solicitudes de desempleo más bajas de lo esperado y caídas...
Informe EIA sobre los inventarios de gas natural de EE.UU. Real: +79 bcf. Previsto: +76 bcf. Anterior: +75 bcf Fuente :EIA
La caída en las ventas pendientes de viviendas para marzo fue de hasta 5,2 % m/m (esperado: +0,5 % m/m; anterior: 0,0 % m/m). La última vez...
La próxima empresa BigTech en informar resultados esta semana es Amazon (AMZN.US), cuyo informe se dará a conocer al final de la jornada...
Bloomberg ha comunicado que en enero se suponía que debería haber tenido lugar una conversación entre el jefe de la Fed y "bromistas"...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Meta Platforms saltó más del 11 % en el horario...
Las solicitudes de desempleo en EE. UU. estuvieron por debajo de las expectativas de los analistas. Las solicitudes de desempleo: Publicado: 230k....
DAX intenta superar los niveles de apertura de ayer La atención se centró en los resultados trimestrales y los datos del PIB...
EE. UU., informe del PIB de EE. UU. para el primer trimestre. Crecimiento del PIB (anualizado). Real: 1,1%. Esperado: 2,0%. Anterior: 2,6% PCE...
First Republic Bank (FRC.US) está en caída libre después de los resultados del primer trimestre El precio de las acciones...
Descenso de beneficio neto del 20% interanual,1.112 millones de euros (vs 1.392 millones de euros) Aumento del resultado ajustado del...
