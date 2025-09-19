🍂Iberdrola bate previsiones en su presentación de resultados👍
Iberdrola empieza de manera fulgurante el año, incrementando un 30% sus ingresos (15.460€ millones 1T23) EBITDA crece un 38% (4.064€...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los activos de riesgo, como las acciones o las divisas de materias primas, cayeron poco antes de que se abriera la sesión de efectivo de Wall Street...
¡Confianza del consumidor de GfK en niveles no vistos en más de un año! Vonovia (VNA.DE) gana por la venta de una participación...
⛽ El petróleo cierra la brecha de precios alcista provocada por el sorpresivo recorte de la producción de la OPEP+ Brent y WTI están...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: En el sector de las empresas de tecnología, la confianza...
EE. UU., Pedidos de bienes duraderos de marzo. Pedidos de Bienes Duraderos: Real: 3.2% m/m. Esperado: 0,8% m/m. Anterior: -1,0% m/m Órdenes...
Las acciones de Boeing (BA.US) cotizan más de un 3% antes de la apertura hoy después de que la compañía informara los datos...
U.S. Bancorp (USB.US), holding bancario de EE. UU., clasificado entre los 5 principales bancos de EE. UU. ha visto cómo el precio de las acciones...
Las acciones de Activision Blizzard (ATVI.US), empresa estadounidense de videojuegos, se desploman hoy un 10% antes de la apertura. La caída fue...
La mayor de las criptomonedas comenzó el repunte cuando las acciones de First Republic Bank (FRC.US) cayeron casi un 50% ayer luego de un informe...
Conoce la opinión de nuestro analista, Darío García sobre la situación actual del IBEX 35, y algunos de los pesos pesados del...
EURUSD no solo ha regresado al área de 1,10$ esta mañana, sino que ahora se acerca al pico local del lunes/martes. La divergencia entre el...
La atención matutina de los inversores en el mercado de divisas se centró en Australia, donde conocimos los últimos datos de inflación....
Los resultados publicados ayer por Microsoft (MSFT.US) y Alphabet (GOOGL.US) tras el cierre de la sesión de Wall Street se comportaron muy bien...
La tasa principal en Suecia es ahora del 3,5%. Este nivel era el esperado y el anterior no era de 3,0%. Esta es una noticia importante desde la perspectiva...
La matriz de Google, Alphabet (GOOGL.US), publicó sus resultados del primer trimestre que superaron las estimaciones. La compañía...
Microsoft (MSFT.US) superó las expectativas de las líneas superior e inferior y superó las estimaciones sobre la guía de ingresos...
Los índices europeos apuntan a una apertura más alta Los datos de GfK respaldan el sentimiento en Europa Datos de pedidos de bienes...
El índice de confianza del consumidor alemán según el instituto GfK se situó en -25,7 puntos en la publicación, frente...
