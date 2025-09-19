📈Santander presenta buenos resultados, pero el mercado reacciona de forma negativa 🔻
Los resultados de Santander (SAN1.ES) superan las expectativas de los analistas (2.571€ mln vs 2.392€ mln esperados) Las acciones...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Recientemente, muchos eventos se superpusieron e influyeron en el sentimiento predominante en el mercado de criptomonedas. Por un lado, observamos un...
Grandes bancos han publicado hoy sus resultados y desde Suiza, los principales protagonistas de las últimas semanas, Credit Suisse (CSGN.CH) y UBS...
Europeo abre ligeramente más bajo el martes Índice de Confianza del Consumidor CB en abril Más datos de actividad regional...
Los principales índices de Asia Pacífico comenzaron el día con negociación mixta. Las acciones abrieron al alza en Japón...
Macro Los principales índices de Wall Street caen después de la débil actividad regional reportada por la FED de Dallas y...
Walt Disney Co (DIS.US) anunció en febrero una serie de cambios organizacionales y planes de reducción de costos. Disney declaró que...
Poco después de la publicación del índice de la Fed de Dallas de abril (sobre el que escribimos a las 17:40 CEST), se observó...
Calma tensa ante lo que viene por delante Sesión plana en los principales selectivos mundiales, que se mantienen a la espera de los principales...
Actividad regional de Dallas para abril Real: -23,4 frente a -12 esperado y -15,7 anteriormente. El índice de Dallas ha caído...
Wall Street abre ligeramente a la baja La actividad regional en EE. UU. se está reduciendo Goldman Sachs ofrece su perspectiva favorable...
Los resultados de Coca-Cola (KO.US) superan las expectativas de los analistas Las acciones de la empresa suben antes de la apertura del mercado estadounidense Resultados...
Las criptomonedas están registrando una apertura de semana más débil, con bitcoin luchando por mantenerse en el nivel clave de 27.000$....
Platino El platino subió al nivel más alto desde febrero de 2022 (según los precios de cierre) la semana pasada después...
En los últimos días, el índice bursátil de Francia alcanzó un nuevo máximo histórico impulsado en gran...
El Viejo Continente borra los declives de los primeros días Datos IFO en línea con las expectativas Borussia Dortmund...
La temporada de resultados de Wall Street está entrando en su fase más interesante, marcada por la mayor cantidad de publicaciones de importantes...
Hoy analizamos a la compañía más ganadora en lo que va de año en nuestro selectivo. Aena es una sociedad participada en un...
Esta semana veremos muchos lanzamientos interesantes, especialmente la segunda mitad. A los comerciantes se les ofrecerán los datos del PIB del...
