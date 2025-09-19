Tribuna de Pablo Gil para el periódico Expansión
El banco central chino inyecta liquidez a mayor ritmo que en los peores momentos de 2020. En 2022 el mundo miraba con preocupación la evolución...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los índices IFO alemanes de abril se publicaron esta mañana a las 10:00h CEST. Se esperaba que los datos mostraran una ligera mejora en comparación...
Aunque la economía sigue expandiéndose, los últimos datos sobre el mercado laboral y la actividad económica están mostrando...
Los banqueros centrales japoneses se reunirán esta semana para decidir sobre la política monetaria (viernes). Esta será la primera...
Los índices europeos se preparan para abrir ligeramente a la baja Índices IFO alemanes, Fed de Dallas PIB del primer trimestre...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron a la baja al comienzo de una nueva semana. Nikkei, S&P/ASX 200 y Nifty 50 cotizaron sin cambios,...
Wall Street termina esta semana con un sentimiento mixto en medio de los resultados corporativos, y mientras los operadores analizan los datos económicos...
Los operadores obtendrán un primer vistazo de cómo se desempeñó la economía de EE. UU. en el período de enero...
Los índices PMI más fuertes de lo esperado en los EE. UU. han aumentado las posibilidades de un aumento de 25 puntos básicos...
Las acciones de Procter & Gamble (PG.US) están subiendo más del 4% después de que la empresa publicara su informe financiero. Procter...
Los PMI de Europa y Estados Unidos salieron mejor de lo esperado Wall Street en sentimiento mixto: US500 en caída mínima -0.1% Los...
Fabricación: 50,4 vs esperado: 49 Anterior: 49,2 Servicios: 53,7 vs esperado: 51,5. Anterior: 52.6 Los datos llegaron mejor...
Los datos del PMI muestran debilidad en la industria y un sentimiento fortalecido en los servicios Mercedes-Benz (MBG.DE) sorprende con buenos resultados...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: El IPC de Japón se desaceleró del 3,3 % al...
Los analistas de UBS esperan que el Banco de Japón reconsidere pronto un cambio en la política monetaria ultralaxa, que creen que podría...
Revisamos el final del trimestre para nuestras carteras dividendos y acciones españolas. Comentamos los motivos de las caídas de las últimas...
Con este vídeo, te presentamos el resumen semanal de nuestras carteras de inversión, comentando los hechos más relevantes que han...
Netflix cayó después de los resultados del primer trimestre de 2023 Resultados principales en línea con las expectativas El...
Después de que el gas natura l HenryHub (NATGAS) renovara los contratos de EE. UU., los alcistas están tratando de mantener el impulso...
