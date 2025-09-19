DE30: DAX bajo presión por temor a tipos de interés más altos
DE30 bajo presión por temor a tasas de interés más altas Mercados enfocados en el desempeño de las empresas de Wall Street Allianz...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Morgan Stanley (MS.US) superó el miércoles las estimaciones de beneficios e ingresos del primer trimestre con resultados comerciales...
Nefflix (NFLX.US) entregó ayer un informe financiero mixto del primer trimestre, presentando ingresos inferiores a los esperados y ganancias ligeramente...
The Travelers Companies (TRV.US), compañía de seguros de EE. UU. y miembro del índice Dow Jones, informó hoy sus resultados...
El oro pierde un 1,5% en medio de las crecientes expectativas de una próxima subida de la Fed 🏛 Las recientes publicaciones de macrodatos de...
El BoJ, en un mensaje al mercado, indica que es poco probable que decida cambiar su programa de control de curvas, y mucho menos salir, tras la reciente...
Tesla (TSLA.US) publicará sus resultados del primer trimestre de 2023'19 hoy después de la sesión de negociación, informando...
El miércoles, durante la sesión europea, Bitcoin y otras criptomonedas se desplomaron por debajo de niveles significativos. A pesar de la...
La libra esterlina es la moneda con mejor rendimiento en el amplio mercado de divisas en este momento. El par EURGBP cotiza cerca de un 0,35% hoy, provocado...
Netflix (NFLX.US) publicó el martes resultados financieros mixtos y dijo que estaba retrasando la implementación de las medidas contra el...
Los futuros apuntan a una apertura ligeramente más baja de la sesión de efectivo europea Informes de resultados de Morgan...
IPC General del Reino Unido (m/m) Mar: 0,8 % (est. 0,5 %; anterior 1,1 %) IPC General del Reino Unido (y/y) marzo: 10,1 % (9,8 % estimado; 10,4 %...
Los índices de Wall Street terminaron la sesión de ayer con un sentimiento mixto. Las acciones mostraron volatilidad mientras los operadores...
El índice US500 prácticamente sin cambios, cotizando a 4177 puntos. Las acciones fluctuaron a medida que los operadores consumían...
El equipo blaugrana se está enfrentado a lo que podría convertirse en la mayor crisis institucional en su historia. El pasado 15 de marzo...
Las acciones de Goldman Sachs Group (GS.US) cayeron más de un 3,5 % después de la publicación del informe financiero del primer trimestre....
El Ibex se dirige a máximos La bolsa española finalizó en positivo por quinta sesión consecutiva superando los 9.400 puntos...
Las palabras de Warren Buffett no sentaron bien a Netflix antes de sus resultados La semana pasada Warren Buffett mencionó recientemente...
Los principales índices de EE. UU. extienden su impulso alcista, US.500 0.25% más alto El mercado inmobiliario de EE. UU. se enfría Informe...
