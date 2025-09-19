👨💻 SIMULACIÓN DE TRADING EN VIVO
Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es el análisis técnico. Accede al seminario online y aprende a...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Las declaraciones de los directores ejecutivos de los principales bancos de EE. UU. hoy sonaron 'desinflacionarias'. El director ejecutivo de Bank...
Continuamos con los resultados empresariales del sector financiero, en este caso entidades de primer orden y reconocidas mundialmente, donde las caídas...
14:30h CEST: datos del mercado inmobiliario de EE. UU. de marzo. Permisos de construcción. Real: 1.413 millones. Previsto: 1,45 millones....
13:30 BST - Canadá, IPC de marzo. Real: +4,3% interanual. Esperado: 4.3% YoY. Anterior: 5,2% interanual IPC subyacente (y/y) marzo: 4,3 %...
Oil Las agencias del gobierno de EE. UU. advirtieron sobre posibles incumplimientos del tope del precio del petróleo ruso Actualmente, la...
Conoce la opinión de nuestro analista, Joaquín Robles, sobre la actuación de los bancos centrales, la temporada de resultados...
Después de que cierre la sesión de EE. UU., el gigante de la transmisión Netflix (NFLX.US) presentará sus resultados del primer...
DE30 ganó ligeramente al principio de la sesión Mercados enfocados en resultados de empresas de Wall Street Datos mixtos del instituto...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Los metales preciosos ganan en medio del debilitamiento...
Continúan los resultados bancarios de Wall Street, que en este caso fueron protagonizados el pasado lunes por entidades financieras de primer nivel...
El índice ZEW alemanes de abril se publicaron hoy a las 11:00h CEST. Los datos resultaron ser mixtos: el índice de expectativas no alcanzó...
El dólar australiano es una de las principales divisas con mejor rendimiento en la actualidad. Las actas de RBA resultaron no ser ni moderados ni...
Hoy los mercados financieros esperaban lecturas de datos clave de China. Aunque los datos fueron buenos, la reacción de los índices chinos,...
Los futuros apuntan a una apertura ligeramente superior de la sesión de efectivo europea Informes de resultados de Netflix, Lockheed...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer ligeramente al alza. El S&P 500 ganó un 0,33 %, el Dow Jones subió...
La mayor sorpresa de hoy fue la publicación del índice de la Fed de Nueva York, que llegó a 10,8 puntos positivos frente a una...
Bloomberg informa, mientras analiza los datos de la CFTC, que los fondos de cobertura se han lanzado a comprar dólares. Por primera vez en más...
OIL.WTI está retrocediendo casi un 2,5% hoy como resultado de varios factores. Uno es el dólar estadounidense, que no ha estado tan fuerte...
