Apertura en EE. UU.: los inversores dudan en comprar ante la decisión de la Fed 🔎
Los índices estadounidenses abrieron con ligeras alzas, cotizando en un rango de entre 0,25 % y 0,35 %. Sin embargo, los inversores siguen mostrando...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El Senado de los EE. UU. aprobó ayer la Ley GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins) con una votación de...
Los futuros del gas natural (NATGAS) registran hoy una ligera caída tras haber acumulado tres sesiones consecutivas al alza, impulsados por pronósticos...
Los mercados bursátiles europeos registran leves caídas este miércoles, mientras los inversores esperan la decisión sobre los...
Estados Unidos – Permisos de construcción (mayo): Variación mensual: -2,0%; anterior: -4,0% Total emitido: 1,393 millones;...
A las 20:00, la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés, seguida de una rueda de prensa con su presidente,...
Informe de inflación en la Eurozona IPC (intermensual): Real 0,0%; Pronóstico 0,0%; Anterior 0,6%. IPC (interanual): Real...
Las bolsas suben a pesar de que los precios del petróleo cotizan en máximos del año. La decisión de la Fed, las nuevas proyecciones...
El Riksbank sueco ha decidido bajar los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 2%, confirmando los pronosticos del mercado. Cotización...
A pesar de mantener estables los tipos de interés esta semana, en el nivel de 0,5%, el Banco de Japón (BoJ) mantiene a los mercados en alerta...
IPC interanual del Reino Unido en mayo: 3,4% (pronóstico: 3,3%. Anterior: 3,5%). El IPC intermensual se situó en el 0,2% frente...
Los índices estadounidenses suben ligeramente, recuperando las pérdidas de ayer, a pesar de que los precios del petróleo fluctúan...
Los inversores de Wall Street comenzaron la jornada con sentimientos mixtos en medio de la persistente incertidumbre geopolítica y comercial....
Según Axios, en estos momentos se estaría llevando a cabo una reunión entre el presidente Trump y su equipo de seguridad nacional...
En los últimos minutos, se ha informado que Estados Unidos está reubicando aviones de combate desde otras regiones del mundo hacia Oriente...
Credit Agricole ha emitido una recomendación para el par de divisas EUR/JPY. La entidad recomienda tomar una posición corta en EUR/JPY...
El Banco de Japón mantuvo su tasa de interés a corto plazo sin cambios en el 0,5% y aprobó por unanimidad conservar el calendario...
