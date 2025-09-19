Los 3 principales mercados a seguir la próxima semana (14.04.2023)
3 mercados para ver La temporada de resultados de Wall Street para el primer trimestre de 2023 comenzó esta semana con informes de los grandes...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Europa se va al finde en máximos Jornada positiva para los mercados en el que los principales índices europeos continúan...
Aumentan las expectativas de inflación segun la Universidad de Michigan. Las ventas minoristas caen mensualmente en -1%. Las posiciones...
El Índice de Consumidores de la Universidad de Michigan: Real: 63,5 frente a 62,2 previsto y 62 valor anterior Perspectiva de inflación...
Los bancos más grandes de Estados Unidos, JP Morgan&Chase (JPM.US), Wells Fargo (WFC.US) y Citigroup (C.US), han publicado los resultados financieros...
EEUU, Producción Industrial de Marzo. Actual: +0.4% Mensual. Esperado: 0,2% Mensual. Anterior: 0,0% mensual Los datos más...
Antes del inicio de la sesión de Wall Street y antes de la publicación de los datos de ventas minoristas, Bostic habló sobre las tasas...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: El gobernador del BoJ, Ueda, dijo que espera que la inflación...
Estados Unidos, ventas minoristas de marzo. Principal. Real: -1 % mensual. Previsto: -0,4% intermensual. Anterior: -0,4% intermensual Ex-auto....
DAX intenta romper máximos recientes Los resultados de los bancos estadounidenses respaldan los mercados en Europa Covestro sorprende con...
La semana anterior se publicaron datos sólidos del mercado laboral de EE. UU., mientras que a principios de esta semana se ofrecieron a los inversores...
El índice del dólar (USDIDX) estadounidense está tratando de detener la tendencia bajista líder, aunque JPMorgan Bank indicó...
BlackRock (BLK.US) y UnitedHealth Group (UNH.US), una compañía de seguros y atención médica, mostraron resultados para el primer...
Revisamos el final del trimestre para nuestras carteras dividendos y acciones españolas. Comentamos los motivos de las caídas de las últimas...
Con este vídeo, te presentamos el resumen semanal de nuestras carteras de inversión, comentando los hechos más relevantes que han...
Elon Musk ha dicho a los analistas de Morgan Stanley que quiere convertir a Twitter en la institución financiera más grande del mundo. Aunque...
Destacamos el comportamiento más agitado de las criptomonedas en los últimos días. Las lecturas de inflación más suaves...
TD Bank emitió una recomendación para el par de divisas AUDUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con los...
Ayer, las acciones de Amazon (AMZN.US) ganaron casi un 5 % cuando la compañía presentó una tecnología de IA que compite con...
