Calendario económico: ventas minoristas de EE. UU., los bancos de Wall Street publicarán sus resultados
Los índices europeos se preparan para una apertura ligeramente positiva Informe de ventas minoristas de EE. UU. para marzo en el...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los índices de Wall Street subieron más del 1 % ayer y el USD se hundió debido a que la débil publicación del IPPimpulsó...
El dólar retrocede después de datos de inflación del IPP mejores de lo esperado de EE. UU. El índice del dólar...
Las acciones del gigante chino Alibaba (BABA.US) han sufrido presión debido a la noticia de que uno de sus grandes accionistas institucionales,...
La empresa de software de inteligencia artificial C3.ai (AI.US) es uno de los mayores beneficiarios del interés en la inteligencia artificial. Y,...
Las divisas antipodas están teniendo un buen desempeño durante la sesión del jueves. Tanto el dólar neozelandés como...
El dólar neozelandés es la moneda de mejor desempeño en el G10 en la actualidad. Esto se debe principalmente a la debilidad del USD,...
La junta de accionistas de Ferrovial, ha aprobado el traslado de su sede social a Países Bajos, a pesar de la oposición del Gobierno....
EL IBEX MANTIENE LA BARRERA DE LOS 9300 PUNTOS EN UNA SESIÓN SIN MUCHOS MOVIMIENTOS RELEVANTES TRAS EL DATO DE IPC DE EEUU Después de...
Desde XTB, hemos estado presentes en la junta de accionistas de Ferrovial (FER.ES), en la que Rafael del Pino ha desarrollado diferentes puntos a aprobar...
Wall Street abre ligeramente al alza tras datos de solicitudes de desempleo Un IPP más bajo de lo esperado y un dólar más débil...
Los activos de riesgo 'anti-dólar' se disparan por la debilidad del dólar, tras el dato de IPP más bajo de lo...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Las actas del FOMC mostraron que algunos miembros de la...
El informe mensual del mercado petrolero de la OPEP se ha publicado hoy. El informe mostró que el cártel espera un déficit del mercado...
Solicitudes de desempleo: 239k frente a 230k esperado (228k anteriormente) Solicitudes continuas de desempleo: 1810k frente a 1814k esperado (1823k...
Estados Unidos, inflación IPP de marzo: General: 2,7% a/a. Estimado: 3,0% a/a. Anteriormente: 4,6% a/a Subyacente: Actualmente: 3,4 %...
Los informes de Delta Airlines (DAL.US), una compañía aérea, y Fastenal (FAST.US), que opera en la industria de logística,...
DE30 prueba los mínimos de ayer La atención se centra en la inflación PPI y los datos de desempleo Las...
Moët Hennessy Louis Vuitton (MC.FR) está alimentando el sentimiento alcista en el sector mundial de artículos de lujo tras la publicación...
El informe del IPC de EE. UU. más suave de lo esperado publicado ayer provocó una caída en el dólar estadounidense y un repunte...
