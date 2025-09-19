Gráfico del día - NATGAS
Los precios del gas natural en EE. UU. se vieron afectados ayer cuando los analistas anunciaron que el final de la temporada de calefacción en los...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los índices europeos se preparan para abrir planos Solicitudes de prestación desempleo y datos de IPP de los Estados Unidos Se...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer a la baja con los principales índices borrando todas las alzas del inicio de...
Los índices de Wall Street cotizaron al alza hoy, respaldados por una lectura del IPC general más baja de lo esperado de Estados Unidos....
Las actas del FOMC publicadas no desencadenaron ningún movimiento importante en los mercados. Si bien el documento señaló que algunos...
Los analistas esperan que la temporada de calefacción en los Estados Unidos termine pronto, incluso cuando las temperaturas pronosticadas para el...
Barkin y Daly fueron los primeros miembros de la Fed en pronunciar discursos tras la publicación de los datos del IPC de EE. UU. de marzo y, por...
Las actas del FOMC se publicaron hoy a las 8:00 p. m. CEST. El documento fue observado de cerca después de que la redacción de la última...
La impresión del IPC de EE.UU., más suave de lo esperado, publicada hoy, provocó un salto de volatilidad en el USD y los mercados...
El Royal Bank of Canada (RBC) emitió una recomendación para el par de divisas EURGBP. El banco recomienda tomar una posición larga...
Hoy se publicó el informe oficial de EE. UU. sobre los inventarios de petróleo a las 4:30 pm CEST. Las estimaciones de la API publicadas...
EURUSD está en alza hoy con el principal par de divisas probando el área de 1,10$. El movimiento alcista del par hoy está impulsado...
El Banco de Canadá no cambió los tipos de interés como se esperaba. El tipo de interés actual se mantiene en el 4,50%. Esta...
Wall Street abre al alza tras lectura suave del IPC de EE.UU. La inflación general de EE. UU. cae por debajo del indicador subyacente por primera...
El informe del IPC de EE. UU. de marzo se publicó hoy a las 14:30h CEST. Se esperaba que el informe mostrara una fuerte desaceleración en...
DAX intenta mantener el impulso alcista La atención de los inversores se centra en el dato de IPC de EE. UU. Los resultados de Mercedes y...
El IPC, o Índice de Precios al Consumidor, es una medida del cambio de precios de bienes y servicios en la economía de un país. En...
La publicación de los datos del IPC de EE. UU. para marzo probablemente será clave para la próxima decisión de tipos del FOMC....
