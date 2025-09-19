▶️ VÍDEO: Intervención Pablo Gil en NEGOCIOS TV
Conoce la opinión de Pablo Gil, estratega jefe de mercados en XTB, en su intervención de ayer martes en Negocios TV, sobre los datos de inflación...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Conoce la opinión de Pablo Gil, estratega jefe de mercados en XTB, en su intervención de ayer martes en Negocios TV, sobre los datos de inflación...
Hoy, la atención de los inversores se centra principalmente en el informe del IPC de EE. UU., que, junto con los datos del mercado laboral que hemos...
Los futuros basados en índices del Viejo Continente apuntan a una apertura ligeramente a la baja de la jornada de hoy en Europa. Los inversores...
Los índices de Wall Street terminaron la sesión de ayer con sentimientos mixtos. La confianza de los inversores se vio afectada principalmente...
La sesión del martes en los mercados europeos registró subidas en los índices del Viejo Continente. El DAX subió más...
El avance de Bitcoin por encima de la barrera psicológica de los $30,000 ha desencadenado un fuerte aumento en las acciones de empresas cotizadas...
Hoy, Solana está ganando un 12%, gracias al lanzamiento programado para el jueves del teléfono Saga, que funciona con Android y está...
El Ibex se mantiene en los 9.200 puntos La bolsa española cerró en negativo tras cuatro días cerrada, los inversores están...
El dólar estadounidense se debilitó después del informe de perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional...
Prepara tu semana de trading junto a uno de los traders más importantes de Europa y conozca las perspectivas del mercado. En este seminario, Pablo...
Los índices de EE. UU. lanzaron el comercio en efectivo de hoy en estados de ánimo mixtos antes de los datos del IPC de mañana...
BNP Paribas emitió una recomendación para el par de divisas AUDUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: El nuevo gobernador del Banco de Japón, Ueda, dijo...
Los precios del gas natural de EE. UU. (NATGAS) cotizan alrededor de un 2,5% más hoy. NATGAS ya ha saltado más de un 10% desde el mínimo...
Los índices europeos ganan al comienzo de la sesión semanal Las acciones de HelloFresh suben tras la calificación de JP Morgan El...
El comienzo de una nueva semana es muy positivo para los toros del azúcar. SUGAR cotiza un 2% más hoy y logró superar el nivel de...
La conferencia del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que comenzó ayer, puede traer más pistas para los mercados financieros....
PayPal (PYPL.US) se encuentra en un momento interesante dentro de las tecnológicas. Continúa logrando una expansión de márgenes...
La temporada de resultados de Wall Street comienza esta semana JPMorgan, Wells Fargo y Citigroup reportan resultados del primer trimestre...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor