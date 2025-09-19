Gráfico del día - DE30
Los índices bursátiles europeos iniciaron la primera sesión de negociación en efectivo después de las vacaciones de...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Los índices bursátiles europeos iniciaron la primera sesión de negociación en efectivo después de las vacaciones de...
Los índices europeos abren al alza Datos de segundo nivel de la Eurozona Bitcoin salta por encima de los $30,000 Los índices...
El sentimiento hacia las criptomonedas después de las vacaciones de Semana Santa es positivo, ya que las principales monedas, así como las...
Los índices estadounidenses terminaron la negociación de ayer mayormente al alza. El S&P 500 ganó un 0,10 %, el Dow Jones subió...
Se espera que el crecimiento global se desacelere a un 2 % este año, mientras que se espera que el crecimiento de EE. UU. se desacelere a un...
Aumenta la probabilidad de una subida de tipos de la Fed en mayo tras los buenos datos del mercado laboral estadounidense del viernes El dato clave...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Los futuros de los índices de EE. UU. continúan...
El dólar ganó más del 0,3% hoy y el EURUSD cayó por debajo de 1,0900 y probó un soporte en 1,0850. El dólar...
Los precios del petróleo se están estabilizando después del gran salto de la semana pasada en respuesta a la decisión de la...
La era Kuroda finalmente termina y Ueda toma el timón del Banco de Japón. Hoy tenemos la primera conferencia de prensa pública del...
La OPEP complica la lucha contra la inflación La inesperada decisión de la OPEP de reducir la producción de petróleo en...
Aunque la fortaleza de los mercados desde principios de año ha sido notable, durante las últimas semanas está dando muestras de debilidad....
El oro cae alrededor de un 0,6% desde la perspectiva de la primera sesión de la semana. Es el primer día de negociación del oro después...
El Lunes de Pascua es un día festivo en la mayoría de los países europeos. El mercado estadounidense abrirá hoy con normalidad. El...
La primera sesión del mercado después de la publicación de los datos de empleo de EE. UU. arranca mixta, ya que los inversores...
Las nóminas no agrícolas se publicaron hoy a la 14:30h CEST. La publicación más reciente: aumento de 236k en el empleo en...
Los inversores que volverán a los mercados después de las vacaciones de Semana Santa y se enfrentarán a una serie de eventos de mercado...
El sentimiento en el mercado de criptomonedas sigue siendo mixto, con proyectos importantes que se mueven en una tendencia lateral. A los inversores les...
El informe NFP de EE. UU. de marzo se publicó hoy a la 14:30h CEST. El informe siempre se observa de cerca, pero esta vez llamó aún...
A pesar de una mala sesión en los mercados regulados, la sesión de divisas de hoy trae una marcada debilidad en el dólar canadiense...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor