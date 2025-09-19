⚠️ NFP en vivo.
El NFP es el dato más importante del mercado y todos los meses, el mercado reacciona de manera diferente. Participa del seminario en vivo y conoce...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
La mayoría de los mercados bursátiles en Europa están cerrados hoy en conmemoración del festivo del Viernes Santo. Hoy tampoco...
Después de un inicio de trimestre con gran volatilidad en los mercados mundiales, y más concretamente en las materias primas, os ofrecemos...
Las criptomonedas pueden estar de guardia hoy y el lunes. No porque haya algunos eventos importantes programados que podrían afectar los precios...
Los futuros del índice de EE. UU. se mantienen planos El informe NFP brilla en un calendario vacío Cambios en el horario...
Wall Street finalizó las operaciones de ayer al alza, ya que las probabilidades del mercado de que la Fed suba los tipos de interés en...
En la actualidad, el peso chileno sigue fluctuando en el mercado cambiario, en relación con otras monedas internacionales como el dólar estadounidense....
Los índices de Wall Street cotizan al alza después de recuperarse de las pérdidas iniciales, ya que la continua racha de datos...
ANZ emitió una recomendación para el par de divisas AUDNZD. El Banco recomienda tomar una posición larga en...
Levi Strauss (LEVI. UU.) es una de las acciones estadounidenses con peor desempeño en la actualidad, cotizando alrededor de un 15% más bajo...
A los inversores se les ofrecieron algunos datos interesantes hoy, especialmente de los Estados Unidos. Los datos de empleo de Estados Unidos mostraron...
La Administración de Información de Energía (EIA) publicó datos sobre el cambio en los inventarios de gas natural de EE. UU....
Wall Street abre la sesión del jueves a la baja Los datos de solicitudes de desempleo más altos de lo esperado deterioran...
Las criptomonedas se están retirando de los máximos históricos recientes a medida que la venta masiva del Nasdaq gana fuerza y las...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: El mercado monetario ve una probabilidad del 48% de...
14:30h CEST - EE. UU., solicitudes semanales de desempleo Nuevo dato: 228 000 Estimación: 200 000 Anterior: 198 000 (y 246 000 después...
El informe de empleo canadiense de marzo se publicó hoy a la 14:30h CEST. La publicación del informe se adelantó un día ya...
Los índices europeos suben ligeramente tras la ola de ventas masivas de ayer DAX intenta defender la zona de soporte violada ayer Un buen...
El índice adelantado alemán se está recuperando ligeramente hoy. W1 El futuro DAX/DE30 cotiza ligeramente en rojo durante la...
