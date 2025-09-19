Sector inmobiliario comercial: ¿próximo factor de riesgo del mercado de valores?🚩
En los últimos días, el Banco Central Europeo y analistas de Bank of America, JP Morgan y Morgan Stanley han señalado que el mercado...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
13:30h CEST - EE. UU., informe Challenger de marzo. Real: 89.70k. Dato anterior: 77.77k. Recortes de empleos del Challenger de EE. UU. (Y/Y) Mar:...
Lane, el economista jefe del BCE pone un signo de interrogación sobre la decisión de mayo, señalando que dependerá de las perspectivas...
A pesar de la crisis de gobernanza que vive actualmente Cellnex, la referente del Ibex en infraestructuras de telecomunicaciones, consigue aprovechar...
El mercado de valores representativos de deuda ha estado en los últimos meses en declive, impuesto con fuerza redoblada por el ciclo progresivo...
Los futuros apuntan a una apertura ligeramente superior de la sesión de efectivo de hoy en Europa Calendario macro centrado en el mercado laboral Los...
La producción industrial en Alemania se está acelerando, como lo demuestra el último informe de Destatis (la agencia de estadísticas...
Los índices de Wall Street terminaron la sesión de ayer mayormente a la baja. El sentimiento de los inversores se vio lastrado principalmente...
Más datos muestran un enfriamiento de la economía estadounidense. El informe de ADP muestra un crecimiento del empleo de solo 145,000 contra...
Todavía queda un mes hasta la próxima decisión de la Fed y todavía hay muchos datos en forma de NFP o inflación. Sin...
Las acciones de Johnson & Johnson subieron un 3,1% después de que uno de los departamentos del gigante de la atención médica se...
Los inventarios de petróleo de EE. UU. según el Departamento de Energía caen en 3.739 millones de barriles con una disminución...
El Ibex recupera la confianza La bolsa española cerró en positivo por segunda sesión consecutiva y recuperó los 9.200 puntos...
La economía estadounidense claramente está empeorando. El índice ISM de servicios cae a 51,2 puntos, mientras que la expectativa era...
Wall Street arrancó la sesión de hoy con caídas El informe de ADP fue sorprendentemente débil, lo que confirma que la...
Los mercados en Europa se debilitan en previsión de las lecturas macro de EE. UU. Los datos del PMI de servicios europeos no muestran una dirección...
Ligadas a los problemas geopolíticos y los bloqueos comerciales, las empresas de semiconductores han estado bajando desde que Japón anunciase que...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Según un conocido miembro de la Fed, Loretta...
El índice ISM no manufacturero es el segundo indicador mas importante al que los inversores deben prestar atención hoy antes de la publicación...
