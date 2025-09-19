📊 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: El Banco de la Reserva de Australia decidió mantener...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
ZIM Integrated Shpping (ZIM.US), la empresa de la industria del transporte de mercancías, cae más del 25 % hoy antes de la apertura....
Los contratos de uranio aumentaron ligeramente después de una declaración conjunta de EE. UU. y la UE. 'Occidente' indicó...
El dólar australiano es una de las divisas del G10 con peor rendimiento después de que el Banco de la Reserva de Australia anunciara su última...
El acuerdo de compra de Activision Blizzard Inc. (ATVI.US) por parte de Microsoft (MSFT.US) parece seguir adelante con el fallo de la CMA La Autoridad...
Los mercados europeos ganan a primera hora de la tarde Morgan Stanley elimina solo calificación negativa de la empresa Evotec La atención...
La lectura de inflación del IPP para febrero de la zona del euro se publicó hoy a las 11:00h CEST. Se esperaba que los datos mostraran una...
Dogecoin vio movimientos masivos ayer por la noche, con la moneda repuntando alrededor del 30% en menos de 2 horas. Mientras que otras criptomonedas también...
Los índices europeos se preparan para abrir ligeramente a la baja Datos de pedidos de fábrica de EE. UU. para febrero, revisión...
Los índices estadounidenses terminaron las operaciones de ayer mixtos: el S&P 500 ganó un 0,37 %, el Dow Jones subió un 0,98...
La sorprendente decisión de la OPEP+ de reducir la producción ha elevado los precios del petróleo. Las cotizaciones del WTI saltaron...
Las acciones de la compañía están comenzando la nueva semana en un estado de ánimo deprimido. Todo por el creciente espectro...
El par EURUSD ganó brevemente después de los comentarios de Holzmann del BCE, quien comentó que aún es posible un aumento de...
Wall Street gana al comienzo de la nueva semana Los datos del PMI en el punto de mira de los inversores Las empresas de energía suben con...
15:45h CEST: EE. UU., PMI manufacturero de marzo (final). Real: 49,2. Primera versión: 49.3 16:00h CEST - EE. UU., índice manufacturero...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Los metales preciosos retroceden en medio del fortalecimiento...
Hace apenas dos semanas, el mundo disfrutaba de precios del petróleo extremadamente bajos (para los estándares actuales). El precio del Brent...
Comienzo de semana mixto en los mercados de Europa Morgan Stanley impulsa la confianza en torno a las acciones de Siemens Energy La atención...
