Peso chileno se fortalece ante dólar por menor tensión geopolítica y alza en el cobre
El tipo de cambio USDCLP abrió a la baja este lunes, cotizando en torno a los 936 pesos por dólar, impulsado por un entorno internacional...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
El tipo de cambio USDCLP abrió a la baja este lunes, cotizando en torno a los 936 pesos por dólar, impulsado por un entorno internacional...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 📉 Los mercados caen tras débiles datos de EE.UU. y tensiones entre Irán...
Los precios del gas natural podrían estar rompiendo una fase de consolidación de un mes, alcanzando sus niveles más altos desde principios...
Coinbase Global, Inc. (Nasdaq: Coinbase) ha solicitado la aprobación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas...
Petróleo Los precios del petróleo continúan su alza tras la leve corrección de ayer, impulsados por las persistentes...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias...
Los índices bursátiles registran una caída este martes debido a una nueva escalada militar entre Israel e Irán, lo cual, en...
_____ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda...
Informe de ventas minoristas en EE. UU. Ventas minoristas: Real: -0,9 % intermensual. Pronóstico: -0,5%. Anterior: 0,1%. Ventas minoristas...
El par de divisas EUR/USD experimentó un repunte significativo tras la publicación de una sólida lectura del índice ZEW de...
Las principales bolsas europeas registraron fuertes caídas debido al aumento de la incertidumbre geopolítica, tras las declaraciones del...
El informe macroeconómico clave de hoy será la publicación de los datos de ventas minoristas de EE. UU. correspondientes a mayo. El...
Trump propone conversaciones con Irán sobre un acuerdo nuclear y un alto el fuego. La propuesta de iniciar negociaciones ha sido confirmada por...
_________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda...
Pese a la grave escalada militar entre Irán e Israel durante el fin de semana, los mercados bursátiles globales avanzan hoy, ya que...
Los futuros sobre el índice de volatilidad VIX del CBOE caen más de un 6 % hoy, mientras el S&P 500 sube más del 1 % y el Nasdaq...
Durante el fin de semana, el CEO de Circle Internet Group (CRCL.US) publicó una declaración sobre las stablecoins, señalando que esta...
Las acciones de Advanced Micro Devices (AMD.US) avanzan más del 9 % en la jornada de hoy, posicionándose como el valor con mejor desempeño...
El oro retrocede un 1 % hoy, ya que los mercados perciben mayores probabilidades de un alto al fuego entre Irán e Israel, a pesar de que la situación...
Tras una serie de ataques israelíes a objetivos estratégicos, Teherán anunció su disposición a discutir un pacto nuclear,...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor