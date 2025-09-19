Criptonoticias: los alcistas de Bitcoin están abriendo un nuevo trimestre
Bitcoin ha tenido un gran primer trimestre del año, en el que aumentó su valoración en más de un 70%. Al hacerlo, superó...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Esta mañana se publicaron las revisiones de los índices PMI manufactureros europeos de marzo. La publicación de España mostró...
Los miembros de la OPEP+ anunciaron recortes voluntarios importantes de producción de petróleo durante el fin de semana, lo que provocó...
Hoy vamos a analizar el EUR/USD durante un período de tiempo más largo para obtener una visión más amplia del principal par...
Después de un periodo marcado por la volatilidad desatada por las dudas sobre el sector financiero, las principales bolsas mundiales retomaron las...
Los mercados europeos se preparan para abrir ligeramente a la baja Petróleo sube tras sorpresivo recorte de producción OPEP ISM...
El petróleo inició la negociación de la nueva semana con una gran brecha de precios alcista después de que los países...
La inflación PCE en los EE.UU. cayó ligeramente más brusco de lo esperado a 5,0% con el nivel esperado del 5,1% y el 5,4% anterior....
Hoy termina no solo el mes, sino también todo el trimestre. Parece que podemos estar terminando la fase bajista en Wall Street, dado el rebote de...
IonQ (IONQ. US) es una empresa que desarrolla software y hardware para computación cuántica. La compañía desarrolla la computadora...
Bitcoin se mantiene por encima de $ 28,000, los proyectos más pequeños registran aumentos Entre las altcoins, Cardano registra máximos...
Los mercados están esperando la próxima, antes de la Semana Santa, cuando las condiciones de liquidez pueden ser más débiles....
NATGAS subió repentinamente desde un mínimo local por debajo de $2,1/MMBTU a niveles cercanos a $2,2/MMBTU. Del mínimo local al máximo...
Con este vídeo, te presentamos el resumen semanal de nuestras carteras de inversión, comentando los hechos más relevantes que han...
Hacemos un breve repaso de los movimientos más importantes del mercados de la última semana para Activos.
El paquete de datos de EE. UU. de febrero, incluidos los datos del PCE, se publicó hoy a la 14:30h CEST. Los datos del PCE resultaron ser más...
Viejo Continente mixto antes de la lectura del PCE de EE. UU. DAX rompe por encima de la zona de resistencia local Las acciones de Jungheinrich...
El precio de las acciones de Virgin Orbit (VORB.US), una empresa de turismo espacial del multimillonario británico Richard Branson, se está...
Revisamos el final del trimestre para nuestras carteras dividendos y acciones españolas. Comentamos los motivos de las caídas de las últimas...
La publicación del paquete de datos de EE. UU. para febrero, incluida la PCE, es un evento macro clave en la tarde de hoy. Aunque será un...
