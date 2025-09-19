Calendario económico: datos de segundo nivel de EE. UU., discursos de los banqueros centrales
Los índices europeos apuntan a una apertura al alza Informe petrolero de EE. UU. en observación después de que API...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los índices estadounidenses terminaron el comercio de ayer ligeramente a la baja. El S&P 500 cayó un 0,16 %, el Dow Jones bajó...
Los índices europeos terminaron la sesión agitada de hoy marginalmente al alza, con el DAX y el CAC40 subiendo un 0,09% y un 0,14% respectivamente. Las...
Las acciones de PVH (PVH.US) subieron más del 18% el martes después de que la empresa matriz de Calvin Klein y Tommy Hilfiger publicara resultados...
El Ibex se acerca a los 9.000 puntos La bolsa española cerró por segunda sesión consecutiva en positivo, llegando a superar los...
FRA40 y otros índices europeos importantes cedieron la mayor parte de las ganancias iniciales de la tarde en medio de renovadas preocupaciones sobre...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas USDJPY. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
El índice de confianza del consumidor de EE.UU. subió a 104,2 desde 102,9 en marzo (revisado a 103,4). La publicación de hoy...
Los índices de EE. UU. Lanzaron el comercio de efectivo de hoy en estados de ánimo mixtos US30 oscila cerca de una resistencia...
En su último informe, GameStop (GME.US) publicó lo que sólo puede denominarse como un trimestre realmente sólido en un momento...
PETRÓLEO El petróleo recuperó gran parte de las pérdidas recientes. Sin embargo, el límite inferior del rango...
Inversores de Europa con sentimiento mixto La atención se centró en la lectura del sentimiento de CB de los EE. UU. Zalando impulsado...
¿Qué estrategia deberían tomar los bancos centrales? La decisión de subir los tipos de interés en los últimos...
El petróleo está recibiendo una oferta esta semana. Los precios del crudo subieron ayer con el WTI saltando alrededor del 5%. El movimiento...
Los mercados europeos se preparan para una mayor apertura Índice de confianza del consumidor de CB, informe API sobre existencias...
Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, así como otros dos miembros del BoE (Sam Woods y Dave Ramsden) comparecieron hoy ante el Comité...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer en su mayoría al alza con las acciones tecnológicas rezagadas. El S&P...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy al alza, con el DAX0 subiendo un 1,14% liderado por las acciones de automóviles...
El petróleo crudo está subiendo con fuerza alrededor del 4% durante la sesión de hoy, dependiendo del índice de referencia,...
