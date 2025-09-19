First Republic Bank sube un 16,0% en medio de perspectivas de ayuda gubernamental adicional
First Republic (FRC.US) y las acciones de otros bancos regionales de EE. UU. se recuperaron y se alejan de los mínimos recientes después...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
First Republic (FRC.US) y las acciones de otros bancos regionales de EE. UU. se recuperaron y se alejan de los mínimos recientes después...
El regulador estadounidense CFTC está demandando al Exchange de criptomonedas Binance y a su fundador Changpeng Zhao debido a problemas relacionados...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas NZDUSD. El Banco recomienda tomar una posición...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas EURGBP. El banco recomienda tomar una posición corta en el par...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy al alza Autoridades de EEUU consideran ayuda adicional para...
El comienzo de la última semana de marzo parece mucho en comparación con el final de la semana anterior, cuando el costo de asegurar la deuda...
Las acciones de First Citizens (FCNCA.US) se dispararon antes de la apertura después de que el holding bancario dijera que comprará una gran...
Apertura de semana alcista en Europa Deutsche Bank arrastra a otros bancos Jefferies eleva previsiones para Salzgitter y HeidelbergCement La...
EURUSD está luchando por encontrar una dirección al comienzo de una nueva semana. El principal par de divisas cotiza con pocos cambios en...
Las acciones de la compañía suiza Novartis (NOVN.CH) están ganando más del 5 por ciento al comienzo de la sesión de...
Los Institutos Ifo alemanes publicaron un nuevo conjunto de índices de clima empresarial para marzo hoy a las 10:00h CEST. Los datos resultaron...
En poco más de dos semanas, la incertidumbre sobre el sistema bancario ha alterado la confianza de los inversores y la estrategia de los bancos...
Los índices europeos suben al comienzo de una nueva semana DE30 prueba 15.300 pts área Índice Ifo alemán de...
Los índices de Asia-Pacífico iniciaron la sesión de la nueva semana mixto: Nikkei cotizó un 0,4 % más, S&P/ASX...
Los principales índices de Wall Street borraron algunas de las pérdidas de la mañana a pesar del débil sentimiento de apertura....
Acciones de Virgin Orbit (VORB.US), la compañía del imperio del multimillonario británico Richard Branson dedicada a lanzar satélites...
Deutsche Bank en el foco de la última sesión bursátil Última sesión de la semana en donde el sector bancario vuelve...
Las preocupaciones sobre la condición del sector bancario y el espectro que se avecina de una recesión global han provocado enormes liquidaciones...
Tras los comentarios de Raphael Bostic, jefe de la Fed de Atlanta, cuya opinión es que un escenario de recesión en EE. UU. es poco probable...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor