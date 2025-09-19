▶️ VÍDEO: Actualización de Carteras de Acciones españolas
Hacemos un repaso a cómo han evolucionado los valores de nuestra #Cartera de #acciones #española para #2023 en esta semana 11 , ¿aún...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Con este vídeo, te presentamos el resumen semanal de nuestras carteras de inversión, comentando los hechos más relevantes que han...
Los índices iniciaron la sesión de hoy con descensos Las acciones de First Republic Bank (FRC.US) y las empresas del sector financiero...
El fin de semana presiona al Viejo Continente Deutsche Bank a la sombra de la crisis Los inversores buscan refugio en el mercado de bonos La...
EE. UU. S&P Global PMI manufacturero de EE. UU. Mar P: 49,3 (exp 47,0; anterior 47,3) EE. UU. S&P Global PMI de servicios de EE. UU. Mar P:...
EE.UU., Pedidos de bienes duraderos de febrero. Real: -1,0% m/m. Esperado: 0,2% m/m. Anterior: -4,5% m/m Ex Transporte Feb P: 0.0% (exp 0.2%; prevR...
La criptomoneda más grande ha caído por debajo de $ 28,000 en una ola de aversión general a los activos de riesgo en los intercambios...
El riesgo de una escalada de los problemas del sector bancario ejerció hoy una presión a la baja sobre los índices europeos. Los inversores...
El inicio de la sesión europea trajo consigo una mayor volatilidad en los pares frente al EUR, vinculada, entre otras cosas, a la publicación...
Las preguntas sobre la estabilidad financiera de EE.UU. ocupan un lugar central tras el colapso del Silicon Valley Bank y la decisión de la Reserva...
Las acciones de Deutsche Bank están perdiendo más del 10% al comienzo de la última sesión de negociación de esta semana...
Francia, índices PMI de marzo. Fabricación. Real: 47,7. Esperado: 48; Anterior: 47.4 Servicios. Real: 55,5. Esperado: 52,4 Anterior:...
Los futuros apuntan a la apertura a la baja en Europa Atención centrada en las lecturas del PMI de EE. UU., Europa y el Reino Unido Los...
El par GBPUSD gana en la ola de datos de ventas minoristas muy sólidos en el Reino Unido. Ventas minoristas en el Reino Unido (m/m) febrero:...
Buen día. La sesión de ayer en Wall Street terminó con un estado de ánimo relativamente positivo, con los principales...
Los principales índices de Wall Street borraron las subidas iniciales. El S&P500 estaba en una ligera racha perdedora debido a la considerable...
Las caídas dinámicas en Wall Street iniciadas durante la última parte de la sesión de hoy fueron revertidas abruptamente por...
El sentimiento en el mercado de valores de EE. UU. se está deteriorando debido a la situación aún precaria del sector bancario. A...
Desde XTB destacamos la atención de los inversores durante la sesión de hoy sin duda fue capturada por la venta masiva dinámica...
