Resumen de la sesión en el IBEX35
EL SECTOR BANCARIO HACE QUE TIEMBLE LA BARRERA DE LOS 9.000 PUNTOS Parece que la FED en su intento de controlar y rebajar la inflación...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Las criptomonedas están ganando hoy junto con los principales índices de Wall Street. Las preocupaciones sobre la crisis bancaria han disminuido...
La quiebra de Silicon Valley Bank, el final de la agonía de varios años de Credit Suisse con la adquisición del banco por parte de...
15:30h CEST - Almacenamiento de gas natural EIA. Real: -72 bcf. Esperado: -75 bcf. Anterior: -58 bcf "El gas de trabajo almacenado era de 1.900...
Las acciones tecnológicas están liderando los sólidos repuntes de hoy en Wall Street, que ha digerido la decisión del FOMC...
15:00h CEST - EE. UU., ventas de viviendas nuevas de febrero. Real: 640k. Esperado: 650k. Anterior: 670k Ventas MoM Feb: 1.1% (exp -3.0%; anterior 1.8%). Fuente:...
El fondo de inversión Hindenburg Research ha publicado un informe especial, anunciado desde ayer, que tiene una visión negativa del negocio...
Los índices estadounidenses comenzaron la sesión de hoy al alza Block Inc bajo presión del informe de Hindenburg Research Coinbase...
El índice de referencia alemán se mantiene por encima de un área clave. W1 El DAX/DE30 se recupera esta semana. Ayer, el índice...
Knot del BCE, que es conocido por un enfoque bastante agresivo, sugiere que los tipos de interés pueden subir menos durante la reunión de...
Goldman Sachs no ve ningún riesgo a la baja para los precios de las materias primas a pesar de la perspectiva de una crisis bancaria y ve un...
Los mercados en Europa bajan después de los comentarios de Powell y Yellen BoE y SNB aumentan los tipos de interés como se esperaba Rheinmetall...
Solicitudes: por encima/por debajo/en línea con las previsiones. Solicitudes de desempleo: 191k vs 201k esperado (192k anteriormente) Solicitudes...
El Banco de Inglaterra aumentó su tipo de interés de referencia en 25 pb hasta el 4,25 %, como se esperaba. Todavía es probable que...
Tras la volatilidad vivida en los mercados en las últimas semanas y unos datos de inflación muy por encima de lo deseado, os presentamos...
UK100 retrocedió desde el máximo de 1 semana alcanzado el miércoles antes de la decisión sobre tipos de interés del...
Bankinter ha sido uno de los bancos más penalizados durante las últimas sesiones y en el acumulado del año es la única entidad...
El Banco Nacional Suizo aumentó su tiposde interés de referencia en 50 pb hasta el 1,50 % como se esperaba ampliamente. Los formuladores...
Los índices europeos se preparan para una apertura al alza El Banco de Inglaterra prevé una subida de tipos de 25 pb El...
