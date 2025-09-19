Resumen de la mañana
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 1,65 %, el Dow Jones bajó...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
La decisión de la Fed fue, como de costumbre, el evento macro más importante del día. La Reserva Federal decidió elevar...
La liquidez de los bancos de EE.UU. es suficiente y el dinero de los estadounidenses está seguro La Fed reaccionó temprano...
La media para 2023 se mantiene sin cambios en 5,1%. Este es un gran cambio, dada la postura de la Fed hace solo 2 semanas. Proyección para...
La Fed no hizo un pivote, lo que el mercado lee como una buena noticia. Si no hay pivote, no hay nada de qué preocuparse por la salud de la economía....
La Reserva Federal estadounidense (Fed) acaba de anunciar su decisión de política monetaria. La Fed decidió subir los tipos de interés...
La Fed subió los tipos de interés en 25 pb, en línea con las expectativas del mercado. Los tipos de fondos de la Reserva Federal está...
¡Ya estamos en directo! Sigue la reunión de la FED en la que se decidirán los tipos de interés en Estados Unidos y analizaremos...
El sentimiento sobre el US500 empeoró después de los informes de los medios según los cuales los funcionarios del Banco Central Europeo...
Sigue en directo la transmisión y conoce de primera mano la explicación del discurso de Jerome Powell junto a Pablo Gil. #fed #dólar...
A la espera de la FED Sesión sin un rumbo claro en los mercados mundiales, que mantienen toda la atención puesta en la reunión...
El miembro de la ejecutiva del BCE, Fabio Panetta, comentó hoy sobre la situación de la economía europea y la política monetaria....
La publicación del informe del Departamento de Energía de EE. UU. provocó algunos movimientos en el mercado del petróleo. Los...
El reporte de los resultados de GameStop (GME.US) ha hecho que las acciones de la compañía abrieran hoy con una enorme brecha alcista...
Los índices de EEUU han empezado cotizando planos Decisión del FOMC a las 18:00 BST Virgin Orbit (VORB.US) sube un...
Los índices europeos, ligeramente al alza antes de la decisión de tipos. El BCE no observa mejora en la inflación subyacente,...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Los índices de EE. UU. terminaron la sesión...
¿Suavizará hoy la FED su política monetaria? Recientemente, de hecho fue el pasado 8 de marzo, el mercado descontaba que la...
La libra esterlina es la moneda del G10 con mejor evolución en el día de hoy, ya que los últimos datos del IPC mostraron que tanto...
