Top 3 gráficos de la semana: US30, SILVER, OIL.WTI
US30 Comencemos el análisis de hoy con un gráfico del US30. Mirando el intervalo D1, se puede notar que el precio logró subir...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
El cruce de divisas más popular del mundo, sube este miércoles por la mañana después de una serie de comentarios agresivos...
Los mercados europeos se preparan para una apertura a la baja Decisión de tipo de interés de la Fed a las 18:00 GMT Informe del...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer al alza en medio de las expectativas de que la Fed endurecerá la política...
La tasa de inflación en Reino Unido ha aumentado a 10,40 % interanual en febrero desde 10,10 % de enero, esto se sitúa por encima de las...
El martes fue otro día consecutivo marcado por fuertes ganancias en los mercados bursátiles mundiales. Los índices de...
La empresa de criptomonedas Ripple, que ha estado en litigio con la SEC durante más de 2 años, está ganando casi un 20% hoy. Las razones...
El par NZDCHF es uno de los cruces de divisas del G10 que está experimentando los mayores movimientos en la actualidad con una caída de casi...
El Ibex vuelve a los 9.000 puntos La adquisición de Credit Suisse por UBS ha logrado estabilizar los mercados tras un periodo marcado por el...
El presidente chino, Xi Jinping, visitó Moscú en los últimos días, donde habló con el presidente ruso, Vladimir Putin....
Freeport McMoran (FCX.US) es uno de los mayores productores de cobre y el mayor productor de molibdeno del mundo. La compañía...
El oro experimentó un repunte masivo entre el 8 y el 20 de marzo de 2023. El precio saltó de un mínimo de alrededor de los 1810 $...
Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es el análisis técnico. Accede al seminario online y aprende a...
Los datos de las ventas de viviendas en EE. UU. en el mes de febrero se publicaron hoy a las 2:00 p. m. GMT y resultaron ser bastante más elevadas...
Alexander Novak, viceprimer ministro ruso para la energía de combustible, dijo que el recorte de producción de petróleo de 500k...
Los índices de Wall Street abren al alza Russell 2000 sube 3% y ataca la zona de 1,800 pts First Majestic Silver cae...
Petróleo El precio ha caído significativamente en medio de la crisis bancaria Existen rumores de que las instituciones...
WSJ informó que Jamie Dimon, CEO de JP Morgan (JPM.US) todavía está trabajando en un nuevo plan para ayudar a First Republic Bank...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Las operaciones de ayer en Wall Street y en Europa terminaron...
