ÚLTIMA HORA: El IPC canadiente... ¡Por debajo de lo esperado!
13:30h GMT+1 - Canadá, dato de IPC (febrero) Dato principal. Actual: 5.2% YoY. Previsión: 5.4% YoY. Dato previo: 5.9%...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
13:30h GMT+1 - Canadá, dato de IPC (febrero) Dato principal. Actual: 5.2% YoY. Previsión: 5.4% YoY. Dato previo: 5.9%...
Los índices europeos agudizan el rally observado en la apertura El índice alemán ZEW, por debajo de las expectativas Los...
10:00 GMT - Alemania, índice de sentimiento ZEW de marzo. Actual: 13.0. Pronóstico: 15.0. Anterior: 28,1 Leve reacción en el DE30,...
El evento clave del mes, la decisión sobre los tipos de interés de la FED, está por venir. Aunque siempre se hace referencia a la...
Los futuros apuntan a una apertura alcista en Europa Sentimiento ZEW en Alemania, inflación del IPC en Canadá y datos del mercado inmobiliario...
Las operaciones de ayer en Wall Street y en Europa terminaron al alza, compensando las pérdidas de principio del día iniciadas por la...
Los índices europeos borraron las pérdidas iniciales y terminaron la sesión de hoy al alza, con el Dax subiendo un 1,12%, ya que...
Las acciones de First Republic (FRC.US) se desplomaron más de un 30,0 % durante la sesión de hoy después de que Standard & Poor's...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas NZDUSD. El banco recomienda tomar una posición corta en...
Los precios del petróleo cayeron al nivel más bajo desde noviembre de 2021. Uno pensaría que alguien, en algún lugar, está...
El discurso de hoy de la presidenta del BCE, Lagarde, y los comentarios de Stournaras no lograron provocar movimientos importantes en los mercados. Lagarde...
El Viejo Continente se recupera después de un comienzo difícil del día, UBS cubre todas las caídas de los primeros...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy en estados de ánimo mixtos La adquisición de Credit Suisse...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: El Banco Nacional Suizo anunció que UBS comprará...
Los índices europeos tuvieron un mal comienzo de una nueva semana con los principales índices del Viejo Continente lanzando la sesión...
El euro continúa recuperándose frente al dólar a principios de esta semana, después de una fuerte caída en la última...
El sentimiento más débil en las bolsas de valores no impidió que las criptomonedas subieran La correlación del precio...
Los bancos suizos están en el centro de atención de las noticias al comienzo de una nueva semana. UBS acordó comprar Credit Suisse...
UBS adquirió Credit Suisse por 3.000 millones de francos (pagando 76 céntimos por acción (CHF 0,76)) en un acuerdo supervisado por...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor