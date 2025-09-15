URGENTE: El petróleo cae un 4,80 % 🔴
Tras una serie de ataques israelíes a objetivos estratégicos, Teherán anunció su disposición a discutir un pacto nuclear,...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Los mercados intentan repuntar hoy tras la fuerte caída del viernes, impulsada por el recrudecimiento del conflicto entre Israel e Irán....
Trump Media and Technology Group (DJT.US) ha ingresado oficialmente al mercado de ETF de criptomonedas tras presentar una solicitud el 16 de junio de 2025...
El EUR/USD se acerca nuevamente a una resistencia clave cercana a 1,16, pese a la especulada corrección en el mercado de opciones y alzas en las...
El índice manufacturero del Empire State publicado por la Fed de Nueva York registró una fuerte caída: Dato actual: -16,0 Previsión:...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias...
El precio del dólar en Chile inició la semana con una clara tendencia bajista, cotizando en torno a los 934 pesos en el mercado local. Este...
Los mercados europeos cotizan resistiendo la presión a la baja y registrando subidas intradiarias a pesar de la escalada del conflicto en Oriente...
El viernes, Israel llevó a cabo una serie de ataques aéreos masivos contra objetivos militares y nucleares iraníes, incluyendo instalaciones...
El informe de inflación de Suiza correspondiente al mes de mayo decepciona y muestra unas cifras muy por debajo de lo esperado. A nivel interanual,...
Los mercados financieros comienzan la nueva semana bajo una intensa presión en medio del continuo intercambio de disparos entre Israel e Irán....
El viernes, Wall Street cerró con fuertes pérdidas debido a la repentina escalada del conflicto entre Israel e Irán. Según...
Los futuros sobre índices bursátiles de EE. UU. caen este viernes entre un 0,8 % y un 1 %, en lo que parece ser una reacción...
Los contratos de futuros de trigo en Chicago suben cerca de un 3 % hoy, rebotando desde mínimos locales en torno a los 520 USD. La debilidad del...
El ataque israelí contra Irán ha sacudido los mercados petroleros y se posiciona como un factor clave que influye en el sentimiento del inversor...
Los precios del petróleo subieron drásticamente hoy en respuesta a los ataques israelíes contra Irán. Sin embargo, desde...
El platino cae más de un 6 % hoy, ya que las tensiones geopolíticas en Oriente Medio ejercen presión sobre los activos de riesgo,...
Los índices bursátiles cotizan a la baja este viernes debido a la escalada militar entre Israel e Irán. En un escenario extremo, esto...
