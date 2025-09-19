ÚLTIMA HORA: WTI cae por debajo de $65 por barril❗
El petróleo lanzó una nueva semana de negociación a la baja en medio de un aumento general en la aversión al riesgo. ¡El...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
El fuerte movimiento alcista lanzado en el mercado del oro el 8 de marzo de 2023 continúa al comienzo de una nueva semana. Los estados de ánimo...
Índices europeos fijados para apertura a la baja UBS compra Credit Suisse en un acuerdo respaldado por el gobierno 6 bancos...
El Banco Nacional Suizo anunció que UBS comprará Credit Suisse en un acuerdo organizado por el gobierno. UBS comprará...
Los mercados se mantuvieron nerviosos en el último día de negociación de la semana con los principales índices europeos...
Las preocupaciones sobre la condición del sector bancario desencadenaron una venta masiva en los mercados bursátiles mundiales esta semana...
Los principales bancos estadounidenses depositaron ayer 30.000 millones de dólares estadounidenses en First Republic Bank (FRC.US) en un intento...
El oro cotiza más de un 2% al alza en el día y prueba una zona de resistencia clave a mediano plazo que oscila alrededor de los $1960 por...
El petróleo está teniendo otro mal día, ya que tanto el Brent (OIL) como el WTI (OIL.WTI) cotizan un 2 % menos en el día. Los...
El Ibex continúa sufriendo Nuevo batacazo de la bolsa española que sufre su gran exposición a la banca. Los inversores temen...
BNP Paribas emitió una recomendación para el par AUDNZD. El banco recomienda ponerse en corto en el par con las siguientes referencias: Entrada (mercado):...
Los precios del gas natural en EE. UU. están cayendo más del 5% hoy, ya que el pronóstico meteorológicos para Estados Unidos...
Los índices estadounidenses inician la sesión a la baja. El Nasdaq-100 retrocede desde la zona de resistencia...
La Universidad de Michigan publicó hoy a las 2:00 p. m. GMT un índice de confianza del consumidor para marzo. Los datos resultaron ser mucho...
El referente en Europa pierde en la segunda parte de la sesión Las empresas reaccionan a la noticia del colapso de SVB Los resultados de...
La producción industrial en los EE. UU. permanece sin cambios en 0,0% en febrero, por debajo del consenso del mercado de un aumento intermensual...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Los índices de EE. UU. terminaron la sesión...
Con este vídeo, te presentamos el resumen semanal de nuestras carteras de inversión, comentando los hechos más relevantes que han...
Los precios al productor en Canadá bajaron a -0,8 % intermensual en febrero, desde el 0,4 % de enero y frente a las expectativas del mercado de...
Desde XTB hemos analizado el precio del petróleo, que ha caído mucho desde principios de esta semana y es imposible no vincularlo con la...
