Credit Suisse cae un 10% por más temores de liquidez 📉
Desde XTB vemos que el precio de las acciones se dirige hacia los mínimos semanales. El nivel de los 2 francos suizos por acción no...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Las criptomonedas están disfrutando de otro día de fuertes ganancias con BITCOIN subiendo más del 7% y mirando hacia la marca de 27.000$....
El par de divisas más popular logró defender un soporte crucial en 1,0530$, que coincide con la línea de tendencia alcista a largo...
Los índices europeos se preparan para una mayor apertura Lectura final del IPC de febrero de la Eurozona Sentimiento del consumidor...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer al alza, ya que un paquete de rescate para First Republic Bank alivió...
El BCE decidió subir 50 puntos básicos, en línea con las garantías anteriores. El banco tomó la decisión,...
Las acciones de Alphabet (GOOGL.US) están ganando a medida que la empresa incorpora inteligencia artificial a Google Workspace. Anteriormente, el...
Según fuentes citadas por CNBC, los principales bancos de EE. UU. están cerca de un acuerdo para depositar entre $ 25 mil millones y $ 30...
EL IBEX CORTA LA AVALANCHA DE VENTAS Y VUELVE A CONSEGUIR LOS 8.900 PUNTOS Parece que el Banco Central Europeo ha priorizado seguir con la lucha para controlar...
Fuentes anónimas indican que la decisión del BCE de subir 50 pb se hizo porque el SNB decidió apoyar al banco Credit Suisse. Un colapso...
Los inventarios de gas de EE. UU. han bajado 58 bcf (se espera una disminución de 61 bcf y una disminución anterior de 84 bcf) NATGAS...
El índice líder alemán ha reaccionado a una marca importante. W1 El DAX/DE30 cayó a un mínimo de 2 meses esta...
JP Morgan, Morgan Stanley y otros bancos importantes están en conversaciones para inyectar capital en el First Republic Bank (FRC.US) en apuros,...
Ahora tenemos dos noticias importantes para los mercados. De última hora, WSJ informa que grandes bancos como Morgan Stanley y JP Morgan estarían...
Los índices de EE. UU. comenzaron la sesión de hoy con caídas Nasdaq se mantiene más fuerte que el S&P500 Las acciones...
La inflación sigue siendo demasiado alta Las proyecciones muestran que la inflación se mantendrá alta durante mucho tiempo Se...
Desde XTB contemplamos cómo durante la semana pasada, las acciones de empresas del sector bancario experimentaron un drástico descuento....
El BCE desafió los temores del mercado y decidió seguir adelante con una subida de tipos de 50 puntos básicos hoy. Esto ocurre incluso...
