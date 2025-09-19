🔴 ESPECIAL: Análisis de la reunión del BCE
- Sigue en directo con Pablo Gil la esperada decisión de subidas de tipos de interés del Banco Central. - Conoce de primera mano la explicación...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Surgieron informes de los medios que decían que los funcionarios del BCE dijeron ayer en una reunión con los ministros europeos que algunos...
Algunos bancos europeos están compensando las pérdidas de ayer gracias a los informes de una inyección de liquidez para Credit Suisse...
Los comentarios del SNB tranquilizan al mercado en Europa Atención centrada en decisión del BCE Las acciones de Siemens Energy caen...
Los datos de solicitudes de desempleo de EE. UU. publicados hoy a las 13:30h CEST estuvieron nuevamente por debajo de 200k. El mercado esperaba que la...
El Banco Central Europeo anunció la última decisión de política monetaria hoy a las 14:15h CEST. Los economistas esperaban...
En este vídeo Darío García realiza un análisis del Ibex 35, Telefónica, Iberdrola, Naturgy y petróleo para Estrategias...
El dólar australiano es una de las divisas del G10 con mejor desempeño en la actualidad. Un informe de empleos estelar de febrero puede mencionarse...
Está previsto que el Banco Central Europeo anuncie la decisión sobre los tipos hoy a la 14:15h CEST. Los economistas encuestados por Bloomberg...
En la sesión del jueves sobre los mercados de valores, las acciones de Credit Suisse (CSGN.CH) subieron casi un 30%, habiendo recibido ayer una...
Los índices europeos abren al alza después de que Credit Suisse toma medidas para mejorar la liquidez DAX salta más...
Los índices estadounidenses rebotaron en los mínimos diarios, pero los alcistas no pudieron borrar por completo las caídas. El...
La renta variable global recortó algunas pérdidas por la noche después de que se informara que las autoridades suizas y Credit Suisse...
Los índices europeos registraron fuertes pérdidas el miércoles, con el Dax cayendo un 3,27% después de que los problemas...
Las acciones de First Republic Bank (FRC.US) cayeron un 23% debido a que la agitación que rodea a Credit Suisse sacudió al sector bancario...
El OIL.WTI cotiza más de un 8,0% a la baja el miércoles, ya que los problemas en el sector bancario mundial eclipsaron la perspectiva alcista...
El par GBPUSD y Los contratos de futuros del UK100 que están vinculados al índice británico FTSE100 cayeron drásticamente hoy,...
Desde XTB vemos que la incertidumbre en torno a Credit Suisse (CSGN.CH) está eclipsando las cifras macro publicadas y otros problemas económicos...
La empresa de transporte de contenedores marítimos ZIM Integrated Shipping (ZIM.US) mostró resultados optimistas para todo el año...
El precio de la plata subió a más de 22,38$ por onza durante, un nivel que no se veía desde principios de febrero después de...
