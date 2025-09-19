Apertura Americana ¡Wall Street recorta las pérdidas de la preapertura!
Los índices estadounidenses intentan compensar las pérdidas iniciales Más bancos al borde de la quiebra Las acciones de ZIM...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Los índices estadounidenses intentan compensar las pérdidas iniciales Más bancos al borde de la quiebra Las acciones de ZIM...
Prepara tu semana de trading junto a uno de los traders más importantes de Europa y conozca las perspectivas del mercado. En este seminario, Pablo...
Las criptomonedas se recuperaron a pesar de la situación aún incierta en el sector bancario de EE. UU., tras la intervención...
Mercados en Europa en pánico por problemas en el sector bancario Expectativas del mercado de subidas de tipos significativamente a la baja La...
Han pasado muchas cosas en los últimos días en el sector bancario estadounidense. Silicon Valley Bank colapsó como consecuencia de...
Las cotizaciones del crudo WTI se deslizan hacia los 72,7$ por barril, alcanzando así una caída diaria cercana al 6%. El pánico...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Se puede observar cierto alivio en los futuros de índices...
Las acciones de Credit Suisse (CSGN.CH) están perdiendo más del 11% durante la sesión de hoy debido a una ola de pánico que...
Desde XTB vemos que los problemas del sector bancario estadounidense son actualmente el tema principal en los mercados de todo el mundo. Si bien parece...
En escenarios bursátiles como el actual, desencadenado por el efecto de las alzas en los tipos de interés sobre las carteras de bonos de...
Los futuros de índices de EE. UU. cotizaron significativamente al alza esta mañana después de que la Fed y el Tesoro de EE.UU. intervinieran...
El alivio en los mercados causado por la intervención de la Reserva Federal y el Tesoro de EE. UU. en el colapso de SVB y el cierre regulatorio...
Los índices europeos iniciaron las operaciones de hoy con pocos cambios después de que la Fed y el Tesoro de EE. UU. intervinieran para limitar...
Una combinación de sentimientos de 'apetito de riesgo' alimentados por la esperanza en torno a una 'Fed útil' y los problemas...
Los índices europeos se preparan para una apertura plana, los futuros de EE. UU. suben La Fed y el Tesoro de EEUU lanzan programa...
Se puede observar cierto alivio en los futuros de índices de EE. UU. al comienzo de una nueva semana, ya que las autoridades de EE. UU. intervinieron...
Después del fuerte repunte de principio de año, los inversores siguen preocupados por la evolución de la inflación, ya que...
Estimado Cliente, Si piensas que este contenido no es para ti, es posible que sea cierto te invitamos a compartirlo con los jóvenes...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy a la baja el viernes, con el Dax cediendo un 1,31% liderado por las finanzas, ya que...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor