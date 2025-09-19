DocuSign cae casi un 20,0% a pesar de las cifras trimestrales optimistas
Las acciones de DocuSign (DOCU.US) cayeron aproximadamente un 20,0% el viernes a pesar de que el proveedor líder de soluciones de firma electrónica...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
La cotización de Silicon Valley Bank Financial (SIVB.US), con sede en EE. UU., se detuvo tras la decisión del regulador de California, FDIC,...
El enfoque de la próxima semana estará en la inflación de EE. UU. y los datos de ventas minoristas, ya que la reunión de marzo...
Ayer, el sector financiero en los EE. UU. registró la mayor caída en casi 3 años. La liquidación también afectó...
El Ibex35 vuelve a la casilla de salida Última jornada bursátil de la semana extremadamente volátil por las noticias sobre los...
Los precios del oro subieron casi un 2% a más de 1.862$, mientras que la plata subió casi un 4,0% la onza el viernes, ya que el último...
Las acciones de First Republic (FRC.US) están perdiendo más del 30% hoy, aunque ya se han recuperado casi un 20% desde los mínimos...
Los índices de EE. UU. Lanzaron el comercio de efectivo de hoy a la baja NFP por encima de las expectativas SVB Financial (SIVB.US) extiende...
Tras el colapso de Silvergate Capital, el mercado se hace una pregunta clave. ¿Hay otro criptobanco que pueda estar en riesgo? Los ojos de los especuladores...
El informe NFP tan esperado para los inversores se publicó a la 1:30 pm. La lectura sigue apuntando a un mercado laboral ajustado, manteniéndose...
La incertidumbre en EE. UU. desgasta los índices de referencia europeos La atención de los inversores se centró en el informe...
La economía estadounidense agregó inesperadamente 311 000 puestos de trabajo en febrero, en comparación con un aumento de 517 000...
Bitcoin cae y se detiene en la línea de soporte clave, se han eliminado 70.000$ millones de la capitalización de todo el mercado de criptomonedas El...
Hacemos un repaso a cómo han evolucionado los valores de nuestra #Cartera de #acciones #española para #2023 en esta semana 9 , ¿aún...
La atención de los inversores se centra en los problemas del sector bancario estadounidense tras la caída del 60% de las acciones de SVB...
El NFP es el dato más importante del mercado y todos los meses, el mercado reacciona de manera diferente.Para conocer la respuesta del mercado frente...
El anuncio inesperado de Silicon Valley Bank (SVB) ayer envió ondas de choque a través de Wall Street. SVB dijo que está lanzando...
Los índices europeos apuntan a una apertura mucho más baja Datos de empleos de febrero de Estados Unidos y Canadá Las...
Los índices de Wall Street se desplomaron significativamente ayer, luego de una caída al final de la sesión. El S&P 500 cayó...
