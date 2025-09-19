Resumen diario: Wall Street retrocede bruscamente antes del informe clave de empleo
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy en su mayoría en rojo, con el índice FTSE100 bajando un 0,2% y el DAX 40...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy en su mayoría en rojo, con el índice FTSE100 bajando un 0,2% y el DAX 40...
El par EURJPY se ha estado moviendo en una tendencia alcista en las últimas semanas. Mirando el intervalo H4, la corrección a la baja ha...
Las acciones de Etsy (ETSY.US) cotizan un 4,0 % a la baja el jueves después de que Jefferies rebajara dos veces la calificación en el mercado...
La Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA) informó hoy que los suministros domésticos de gas natural...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy al alza Las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron más...
El índice adelantado alemán se enfrenta a una decisión importante. W1 El DAX/DE30 alcanzó esta semana un nuevo máximo...
Las acciones de la compañía francesa Dassault Aviation (AM.FR), conocida por producir aviones de combate Rafale, alcanzaron hoy niveles récord...
Solicitudes de desempleo: 211k frente a 195k esperado (190k anteriormente) Solicitudes continuas de desempleo: 1.718k frente a 1.659k esperado (1.655k...
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM.US), que es uno de los principales fabricantes de chips, se ha estado moviendo lateralmente en las últimas...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: La propuesta de presupuesto del presidente de los Estados...
Las acciones del banco especializado en transacciones en criptomonedas Silvergate Capital (SI.US) y que cotizan en la Bolsa de Nueva York Exchange (NYSE),...
Los índices del Viejo Continente pierden en la primera fase de la sesión de hoy DAX no logró superar los máximos de la...
El banco suizo Credit Suisse (CSGN.CH) mantiene la constantemente presión a la baja. Hoy, las acciones están perdiendo más de un 5,0%...
Las criptomonedas se están debilitando nuevamente y Bitcoin se cotiza a 21.700$ a medida que el mercado hizo circular el temor tras la noticia de...
El precio del oro se vio afectado a principios de esta semana, siendo Powell agresivo la razón principal detrás del movimiento. El presidente...
Sesión de lanzamiento de índices europeos plana Solicitudes de desempleo e informe de inventarios de gas natural de EE. UU. Caen...
Los índices de EE. UU. cerraron la sesión de ayer mixtos: el S&P 500 ganó un 0,14 %, el Dow Jones bajó un 0,18 %, el...
El mercado europeo terminó la sesión de hoy ligeramente al alza, con el DAX 40 sumando un 0,46 % y el FTSE 100 subiendo un 0,13 %. El...
Las acciones de CrowdStrike (CRWD.US) cotizan un 3,5% más arriba, después de que la empresa de ciberseguridad informara resultados financieros...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor