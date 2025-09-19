Resumen de la sesión en el Ibex35
Sesión de recuperación en las principales plazas occidentales. En Europa, los datos macroeconómicos de Alemania tuvieron un impacto...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
La publicación del informe del Departamento de Energía de EE. UU. no logró desencadenar grandes movimientos en el mercado petrolero....
El presidente de la Fed, Powell, inició la segunda sesión de testimonios semestrales ante el Congreso. A continuación, presentaremos...
El Banco de Canadá dejó su tipo de interés de referencia sin cambios al límite inferior efectivo del 4.50 %, como se esperaba...
Los índices de EE. UU. inician la sesión de efectivo de hoy en estado de ánimo mixto ADP muy por encima de las expectativas Segundo...
El informe de empleo de ADP de febrero se ha publicado hoy a la 1:15 p.m. GMT. Los datos mostraron una subida del empleo de 242k, desde los 119k del...
USDCAD es uno de los pares que estará de guardia esta tarde. Hay una serie de eventos programados que podrían mover al par. El informe de...
Los datos de producción industrial alemana y los datos de ventas minoristas de enero se publicaron hoy a las 08:00h CEST. Los datos llegaron mezclados...
Se espera que los índices europeos abran ligeramente a la baja Decisión sobre la tasa del Banco de Canadá, segundo...
Los índices de EE. UU. terminaron la negociación de ayer significativamente a la baja tras el testimonio de línea dura del presidente...
Los índices globales cayeron bruscamente el martes, con el DAX bajando un 0,6%, el Dow Jones cotiza un 1,4% más bajo, después de...
Las acciones de Rivian (RIVN.US) cayeron más del 12,0 % el martes después de que el productor de vehículos eléctricos anunciara...
El par GBPUSD cayó por debajo de $ 1,19, mientras que el AUDUSD perdió 1,9% ya que los comerciantes amortiguaron los activos de mayor riesgo...
Los índices chinos estuvieron bajo presión hoy. CHNComp está perdiendo un 1,5%, HKComp está cotizando casi un 1,5% más...
El testimonio del presidente de la FED, Jerome Powell, frente al Congreso acaba de comenzar. Inicialmente, los índices se movieron a la baja y el...
El texto del testimonio de Powell acaba de ser publicado y provocó grandes movimiento en el mercado. Aquí están los comentarios clave...
IBM (IBM.US) no necesita presentación, pero por si acaso, es una histórica empresa de tecnología conocida por ser pionera en grandes...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy ligeramente más bajo Powell dará su testimonio...
El senador Mark Warner ha comunicado que un grupo de 12 senadores de EE. UU. de todos los partidos presentará hoy una legislación que otorgará...
Petróleo: Rusia exporta cantidades récord de diésel a Brasil (estado petrolero) Rusia también ha comenzado a exportar...
