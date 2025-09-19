DE30: Dax lucha por mantener las alzas antes del testimonio de Powell
Viejo Continente mezclado antes del testimonio de Powell Zalando gana tras fuertes resultados financieros El estado de ánimo en el Viejo...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Nick Timiraos, del Wall Street Journal, escribió en su último artículo que "es probable que Powell advierta en el Capitolio que...
"Es ridículo que hablemos de si habrá o no recesión con la subida de tipos: ¿cómo no va a afectar?" Pablo...
El presidente de la Fed, Powell, comparecerá ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE.UU. hoy...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: El Banco de la Reserva de Australia realizó una...
El Banco de la Reserva de Australia anunció la decisión sobre tipos durante la noche. El tipo de interés principal subió 25...
Según informes de Bloomberg, que llegaron al informe de Meta Platforms (META.US), la empresa está planeando más despidos de miles...
Los índices bursátiles europeos cotizan al alza por otro día consecutivo. Esto ocurre a pesar de una sesión de Wall Street...
Los índices europeos lanzaron la sesión de efectivo de hoy con pocos cambios Powell realizará su comparecencia semestral...
Los índices de EE. UU. finalizaron la sesión de ayer mixtos, con los principales índices de Wall Street experimentando movimientos...
Los principales índices europeos terminaron la sesión de hoy al alza, con el DAX subiendo un 0,48 %, el más alto desde enero...
Las acciones de Lordstown Motors (RIDE.US) cayeron alrededor de un 5,0% después de que el fabricante de vehículos eléctricos informara...
El índice francés CAC40 cotiza un 0,4% más arriba el lunes en torno a un nuevo máximo histórico, impulsado por las ganancias...
El euro vuelve a presionar al dólar estadounidense, mientras que los índices amplían las ganancias del viernes y los rendimientos...
El repunte del precio de las acciones de Aston Martin recibe un impulso de la Fórmula 1 El reciente lavado de cara de la compañía...
Prepara tu semana de trading junto a uno de los traders más importantes de Europa y conozca las perspectivas del mercado. En este seminario, Pablo...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy al alza Los rendimientos más bajos respaldan el sector tecnológico Tesla...
Índices de la zona euro mixtos al comienzo de la semana Pedidos de bienes duraderos de EE. UU. en el calendario Porsche y Ferrari retrasan...
Holzmann del BCE pide aumentos de 50 BPS en las próximas 4 reuniones. Además, le gustaría que se incluyera en la reducción...
